Política de movilidad

Rosario desalienta el estacionamiento prolongado en el centro urbano

Se volvió a poner el foco en una idea: que el auto “no se quede” en el microcentro. Con una actualización de tarifas vigente desde el 2 de enero y con cambios en análisis para el sistema durante 2026, el estacionamiento medido se consolida como herramienta para fomentar la rotación en las zonas de mayor demanda y, en paralelo, empujar el uso del transporte público en los viajes hacia el área central.