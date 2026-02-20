Rosario desalienta el estacionamiento prolongado en el centro urbano

Como sucede en la mayoría de las ciudades importantes del mundo, también Rosario instrumenta políticas públicas tendientes a desalentar el estacionamiento prolongado, especialmente en el centro.
Se volvió a poner el foco en una idea: que el auto “no se quede” en el microcentro. Con una actualización de tarifas vigente desde el 2 de enero y con cambios en análisis para el sistema durante 2026, el estacionamiento medido se consolida como herramienta para fomentar la rotación en las zonas de mayor demanda y, en paralelo, empujar el uso del transporte público en los viajes hacia el área central.
El esquema mantiene el diseño de tarifas progresivas: a medida que pasan las horas, estacionar resulta más caro. La lógica es explícita: desincentivar el estacionamiento prolongado y liberar boxes para recambio, especialmente en el corazón comercial y administrativo.
Zona A
1° hora: $1.410
2° hora: $1.762,50
3° hora: $2.115
Zona B
1° hora: $1.181
2° hora: $1.476,20
3° hora: $1.771,50
Zona C
1° hora: $937
2° hora: $1.171,20
3° hora: $1.405,50
Además, el sistema conserva condiciones operativas pensadas para evitar “autos estacionados todo el día”:
Tiempo máximo: 3 horas. Para volver a estacionar por más tiempo, es obligatorio mover el vehículo a otra cuadra.
Tiempo de cortesía: 10 minutos.
El estacionamiento medido funciona en el área céntrica delimitada —en términos generales— por calles como Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río, con una división en zonas A, B y C.
Horarios
-Lunes a viernes: 9 a 20
-Sábados y medio feriados: 9 a 12
-Domingos y feriados: sin cargo
La actualización tarifaria llegó luego de 15 meses sin cambios y, según subrayó el municipio, se enmarca en la necesidad de ordenar el uso del espacio público en sectores de alta circulación.
En la práctica, el incremento progresivo por hora funciona como “señal de precio”: cuanto más tiempo se ocupa el box, más caro es sostener esa decisión, lo que empuja a liberar el lugar o buscar alternativas (cocheras, traslados compartidos o transporte público).
En esa línea, desde el Ejecutivo local remarcan que el sistema apunta a reducir la circulación innecesaria de vehículos que dan vueltas para encontrar un lugar, uno de los factores que recargan el tránsito en el centro en horarios pico.
Uno de los ejes de la estrategia es simplificar el pago para que el control sea más efectivo y el cumplimiento, más alto. Hoy se puede abonar el estacionamiento medido con Movil TR y también desde Movi Rosario (con intercambio de datos entre aplicaciones), y existen modalidades para usuario frecuente (con monedero/recarga) y ocasional (pago directo con tarjeta).
Para frentistas, el municipio mantiene un esquema diferencial: pueden activar desde su casa beneficios vinculados al estacionamiento sin depender del parquímetro.
El estacionamiento medido no se presenta sólo como ordenamiento: también como política para disuadir el uso del auto particular en el área central y, con ello, estimular el transporte masivo.
En el debate por la actualización y rediseño del sistema, la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, planteó que parte de lo recaudado por infracciones puede nutrir herramientas de financiamiento del transporte urbano: mencionó que un 20% de lo recaudado por multas se destinaría al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros, reforzando el vínculo entre control del estacionamiento y sostenimiento del sistema de colectivos.
Además de la tarifa ya vigente, 2026 aparece como un año de transición hacia un esquema con más tecnología y datos. En el Concejo se discutió un proyecto de nuevo sistema que propone, entre otros puntos:
-Eliminar parquímetros (migración a herramientas digitales).
-Pasar de tres zonas a dos zonas.
-Incorporar ocupación en tiempo real y funciones “predictivas” (consulta por app/web antes de viajar al centro).
-Cambiar el horario de vigencia (planteado de 9 a 20 a 9 a 19).
-Simplificar la actualización de tarifas con una referencia vinculada al precio del combustible.
-Beneficios para frentistas con un límite que preserve el fin del sistema: se mencionó hasta tres horas gratuitas y luego un descuento parcial.
Aunque esos cambios forman parte de un proceso de implementación y definiciones para el primer semestre de 2026, la orientación general se mantiene: que estacionar largo en el centro sea cada vez menos atractivo y que el viaje al área central se piense, cada vez más, en clave de transporte público y combinaciones.
Para llegar a las cifras crecientes conforme pasa el tiempo de un coche estacionado en la vía pública, se utilizó una fórmula relacionada con el costo del combustible. Así, el valor por la primera hora de estacionamiento está fijada entre 80% y 120% del valor del litro de nafta. La segunda hora multiplica ese monto x 1,5; mientras que en la tercera esa multiplicación es de 2,5.