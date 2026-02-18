Video: un yacaré de dos metros sorprendió a bañistas en Rosario

Un yacaré de aproximadamente dos metros apareció este martes en la playa del balneario La Florida, en Rosario, generando preocupación entre los visitantes que disfrutaban del feriado de Carnaval. El reptil superó el límite de las boyas y quedó a pocos metros de la orilla, lo que obligó a alertar a los bañistas para que abandonaran el agua.
Intervencióndeautoridadesy seguridad
Efectivos policiales del destacamento 23 y personal de la Brigada Ecológica se presentaron en el lugar tras el aviso. Desde las autoridades señalaron que solo intervendrían en caso de que el yacaré se acercara a la costa, algo que finalmente no ocurrió.
El yacaré de dos metros quedó cerca de la orilla del balneario.
Los uniformados destacaron que el animal no mostró conductas agresivas y se encontraba en su hábitat natural, por lo que no fue necesario tomar medidas extraordinarias. “Se evaluó que la presencia del reptil no implicaba un riesgo inmediato para los bañistas”, indicaron fuentes oficiales.
Recomendaciones
Desde la administración del balneario La Florida informaron que la jornada se desarrolló con normalidad y que la playa abriría este miércoles con atención habitual. Sin embargo, insistieron en la importancia de respetar las indicaciones del personal ante cualquier eventual aparición de fauna silvestre.
Las autoridades recordaron a los turistas mantener la calma, no acercarse al animal y seguir las instrucciones de guardavidas y personal de seguridad para evitar incidentes.