Rosario: hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del parque Alem

Alrededor de las 9 AM de este miércoles 18 de febrero, una pareja de pescadores que estaba por cruzar el río Paraná hacia las islas ubicadas frente a la costa, en inmediaciones del parque Alem, al norte de Rosario, vio un cuerpo flotando en las aguas, por lo que dio aviso a Prefectura.
A esa hora comenzó un operativo en el que intervino personal de Prefectura y de la Policía rosarina, que incluyó al menos una lancha de rescate para retirar el cuerpo que fue visto a pocos metros de la desembocadura del arroyo Ludueña (entre la usina Sorrento y el Acuario del río Paraná).
Voceros del caso señalaron que se trataba de un cadáver en avanzado estado de descomposición y que por algunas características, se trataría de una persona de sexo masculino.
El cuerpo fue llevado por la pareja hacia la costa del Club Naútico Sportivo Avellaneda, ubicado unos 500 metros al sur del lugar donde fue visto en primera instancia, donde se realizó el operativo para retirar pericias y luego retirar el cadáver. Por orden judicial, será trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte.