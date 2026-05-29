Empeñada en sobrevivir pese a las desmentidas diarias de los funcionarios del gobierno nacional, la realidad sumó este jueves la segunda mala noticia consecutiva para el oficialismo ya que el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina anunció que en abril la actividad manufacturera había retrocedido el 0,7% en términos interanuales y 0,4% contra marzo de 2026.
La industria volvió a caer en abril y contradice el relato de recuperación del gobierno
De acuerdo con el informe de la UIA se retrajo 0,7% en términos interanuales y 0,4% contra marzo de este año.
De esta manera, el informe de la central fabril se sumó a los datos de caída del consumo publicados en la semana por la consultora Scentia del 3,8% interanual en abril y 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026 y los de consumo de combustible que cayeron más del 2% el mismo mes, entre los que tuvieron más difusión.
Tras unos datos de marzo que mostraban una recuperación tras un mal inicio de año, de acuerdo con las estimaciones propias realizadas a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a líderes del sector, los datos anticipados del mes de abril prevén una caída de la actividad con la mayoría de los sectores, en particular el automotriz que se retrajo 18,6% en términos interanuales y del 3,9% en ma deición intermensual.
Los otros sectores tuvieron comportamientos dispares: las actividades vinculadas a la construcción mostraron en el caso de los despachos de cemento una caída de 5,7%, mientras que el Índice Construya por el contrario presentó una suba de 5%. El sector continúa ubicándose aún por debajo de 2022 (con caídas de 22% y 30% respectivamente).
En tanto, la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales mostró una baja mensual respecto de marzo del 2,9%, así como también disminuyó la producción vinculada al rubro de alimentos y bebidas: producción láctea (-5,3%), faena vacuna (-4,5%), y la producción de bebidas (-1,7%). Por su parte, el patentamiento de maquinaria industrial creció 5,6% en el mes, pero acumula en el primer cuatrimestre una caída comparada con el año anterior de 3,8%.
Lejos de admitir algún tipo de retracción de la actividad, el presidente volvió a echarla la culpa a la oposición y al periodismo porque genera un clima de malestar social que no se condice con la buena marcha de la economía, vaticinó que el país será un "investment grade cuando los argentinos sepulten al populismo" e insistió que “con la confianza del pueblo argentino estamos sacando al país de un siglo de sostenido declive”.
Milei volvió a decir que "nunca en la historia argentina hubo una brecha tan grande entre lo que estaba ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios de comunicación”, dijo que "la economía se viene expandiendo a un ritmo del 5% anual” lo que convirtió a Argentina en “uno de los países que más ha crecido en Latinoamérica en 2025 y el que más va a crecer en los próximos años.
Un par de horas antes, el ministro de Economía Luis Caputo había dicho que durante 2027 no habrá incertidumbre porque “la economía se va a llevar puesta a la política”, vaticinó que el gobierno será reelecto y pidió “focalizarse en los datos porque hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato”.