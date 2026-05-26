Aflojó la salida al exterior, pero sigue el rojo

Abril dejó una postal menos desequilibrada en la balanza turística argentina

El informe del INDEC mostró que bajó con fuerza el turismo emisivo respecto de marzo y que volvió a crecer el receptivo en la comparación interanual. Aun así, la balanza de turistas sigue en déficit: salieron 764,8 mil residentes y entraron 463,1 mil no residentes.