El informe de Estadísticas de Turismo Internacional que publicó este martes el INDEC mostró que en abril ingresaron al país 463,1 mil turistas no residentes, lo que representó una suba interanual del 10,6%, mientras que salieron 764,8 mil turistas residentes, con una caída de 13,2% frente al mismo mes de 2025. En ese marco, el saldo turístico siguió en rojo: -301,7 mil turistas. Si se amplía la foto al total de visitantes —sumando excursionistas— el déficit fue todavía mayor: -447,2 mil.
Abril dejó una postal menos desequilibrada en la balanza turística argentina
El informe del INDEC mostró que bajó con fuerza el turismo emisivo respecto de marzo y que volvió a crecer el receptivo en la comparación interanual. Aun así, la balanza de turistas sigue en déficit: salieron 764,8 mil residentes y entraron 463,1 mil no residentes.
El dato de la balanza turística indica que sigue achicándose el déficit. El cuadro mensual del organismo deja ver que en marzo el saldo había sido de -552,2 mil turistas, mientras que en abril bajó a -301,7 mil. La explicación está, sobre todo, en el freno del turismo emisivo: las salidas de residentes pasaron de 1.061,8 mil en marzo a 764,8 mil en abril. También aflojó el receptivo, de 509,6 mil a 463,1 mil, pero en menor magnitud.
Más allá del alivio parcial de abril respecto de marzo, la película del arranque del año sigue siendo deficitaria. Entre enero y abril de 2026 ingresaron 2.188,9 mil turistas no residentes y salieron 5.219,8 mil turistas residentes. Así, el saldo acumulado del primer cuatrimestre fue de -3.030,9 mil turistas. Sigue siendo una brecha muy amplia, en un año excepcional para el sector considerando el Mundial que se jugará en junio-julio en Estados Unidos, México y Canadá con un dólar de menos restricciones y estable en su precio.
Menos salidas, pero el déficit sigue
El INDEC precisó que, en el cuarto mes del año, el 71,7% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes y que, dentro de ese bloque, los principales destinos fueron Brasil (28,3%), Chile (16,1%) y Paraguay (12,3%). Del lado receptivo, en cambio, el mapa fue algo más repartido: 20,5% de los turistas que llegaron reside en Brasil, 16,4% en Uruguay y 15,3% en Europa.
La composición por vías de acceso indica que entre los no residentes, el 51,8% llegó por vía aérea, 36,9% por vía terrestre y 11,4% por vía fluvial o marítima. Entre los residentes que viajaron al exterior, 51,6% salió en avión, 40,7% por tierra y 7,8% por vía fluvial/marítima. Mientras el turismo receptivo por vía aérea creció 26,7% interanual, el terrestre cayó 4,8%. Del lado emisivo, la baja más fuerte volvió a darse en los cruces terrestres, con un derrumbe del 30,7% interanual.
En términos absolutos, la vía aérea siguió siendo el corazón del movimiento internacional. En abril se estimaron 239,7 mil llegadas de turistas no residentes por esa vía y 394,4 mil salidas de turistas residentes, con un saldo negativo de 154,7 mil. El informe remarca además que el 90,1% de las llegadas aéreas se concentró en Ezeiza y Aeroparque, y que esas terminales explicaron 81,4% de las salidas aéreas de residentes.
Preferencias de destino
La serie desestacionalizada mostró un movimiento interesante. En abril, la cantidad de turistas no residentes por vía aérea bajó 2,9% respecto de marzo, mientras que la de turistas residentes cayó 18,7%. A la vez, la tendencia-ciclo siguió en terreno positivo en ambos casos: 1,7% para los no residentes y 1,0% para los residentes.
Lo mismo muestra el recorte sobre Ezeiza y Aeroparque. En abril arribaron por esas terminales 216 mil turistas no residentes y partieron 321,2 mil turistas residentes. El saldo neto fue de -105,2 mil. Los extranjeros que llegaron vinieron principalmente desde Resto de América (54,9 mil), Europa (49,3 mil) y Brasil (48,0 mil). Los argentinos que salieron tuvieron como principal destino a Brasil (112,7 mil), seguido por Resto de América (76,8 mil).
En cuanto al perfil del viaje, el informe también deja algunas señales nítidas. Entre los no residentes que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque, la estadía promedio fue de 12,7 noches; entre los residentes que salieron, de 13,3 noches. El alojamiento más utilizado en ambos casos fue el hotel: 40,6% entre los extranjeros y 49,5% entre los argentinos.
El motivo principal del viaje también estuvo bastante concentrado en el ocio: 50,5% de los turistas receptivos y 72,4% de los emisivos viajaron por vacaciones/ocio. Y entre quienes llegaron al país por esas terminales, además, las actividades más mencionadas fueron las gastronómicas (71,8%) y la asistencia a espacios culturales (56,7%).