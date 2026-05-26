Perfil e identidad

Cómo Santa Fe se consolida en el ranking mundial de turismo de reuniones

La capital provincial fue reconocida por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) tras la realización de dos eventos internacionales que cumplieron con los estándares del organismo. El reconocimiento fortalece el posicionamiento de la ciudad en el segmento del turismo MICE.