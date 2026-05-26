La ciudad de Santa Fe volvió a ganar visibilidad internacional al ser incluida en el Ranking Mundial 2025 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), uno de los principales organismos globales vinculados a la industria de congresos, convenciones y eventos.
Cómo Santa Fe se consolida en el ranking mundial de turismo de reuniones
La capital provincial fue reconocida por la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) tras la realización de dos eventos internacionales que cumplieron con los estándares del organismo. El reconocimiento fortalece el posicionamiento de la ciudad en el segmento del turismo MICE.
El reconocimiento llegó luego de que la capital provincial fuera sede de dos eventos internacionales que cumplieron con los estándares exigidos por la entidad, lo que le permitió ingresar al selecto listado mundial y reforzar su posicionamiento dentro del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
La incorporación de Santa Fe al ranking se da en el marco de una estrategia impulsada por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Turismo dependiente de la Secretaría de Producción y Empleo, para fortalecer el turismo de reuniones y consolidar a la ciudad como un destino competitivo tanto a nivel nacional como internacional.
“Desde el comienzo de la gestión buscamos potenciar cada uno de los segmentos turísticos, especialmente el vinculado al turismo de convenciones, ferias y eventos, entendiendo que representa una gran oportunidad de crecimiento para la ciudad junto al sector privado y académico”, sostuvo el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica.
El funcionario remarcó además que “comenzar a recibir este tipo de reconocimientos confirma que estamos transitando el camino correcto y consolidando durante 2026 una política sostenida para seguir ganando presencia en el mapa nacional e internacional como destino de eventos”.
Un dato destacado es que Santa Fe logró ingresar al ranking internacional de ICCA con apenas dos eventos homologados, una meta que exige cumplir estándares vinculados a la participación internacional y la periodicidad de los congresos. El reconocimiento llegó, además, apenas un año después de la incorporación oficial de la ciudad a la red global de ICCA.
La Municipalidad forma parte oficialmente de ICCA desde este año, una incorporación que se complementó con distintas acciones orientadas a fortalecer el sector. Entre ellas se encuentra el programa “Santa Fe Capital Se Muestra”, cuya primera edición se realizó en 2024 y que este año concretará su cuarta edición.
A su vez, en 2025 la ciudad participó por primera vez de FIEXPO Latinoamérica, considerada la feria más importante del turismo de reuniones de la región, desarrollada en San José de Costa Rica junto a la Secretaría de Turismo de la Provincia.
El crecimiento del turismo de reuniones no solo impactó en la capital provincial. También permitió que ciudades como Rosario y Rafaela ingresaran recientemente al ranking internacional de ICCA, en un proceso articulado entre el Gobierno provincial, municipios, universidades, instituciones científicas, cámaras empresariales, el Bureau de Eventos de Santa Fe y organizadores locales.
Nueva edición de “Santa Fe Capital Se Muestra”
La agenda vinculada al fortalecimiento del turismo de reuniones continuará el próximo 27 de mayo con una nueva edición de “Santa Fe Capital Se Muestra”, que tendrá lugar en la planta alta de la Estación Belgrano.
La propuesta incluirá espacios expositivos, capacitaciones, charlas inspiradoras y rondas de negocios destinadas a empresas, productores y emprendedores locales.
Uno de los momentos destacados será la participación de Leticia Serrano, gerente regional de ICCA para América Latina, quien encabezará el panel “¿Cómo se construye un Destino Competitivo de Reuniones?”. También participará Fabián Moncada, vicepresidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones.
Según informaron desde la organización, ya se inscribieron más de 150 empresas y pymes locales para participar de las rondas de negocios. Además, el evento contará con siete paneles temáticos y más de 60 espacios expositivos, incluidos destinos invitados como Esperanza, Paraná y Pinamar.