La ciudad de Santa Fe atraviesa un presente de intensa actividad cultural y proyecciones ambiciosas. A través de una articulación estratégica entre el sector público y el privado, la capital provincial viene registrando cifras récord de asistencia y ventas en sus eventos, al tiempo que prepara sus dos grandes hitos para los próximos meses: la Noche de los Museos y una nueva edición de "La Diseña".
La Diseña y la Noche de los Museos: las actividades que se vienen en la agenda cultural santafesina
La secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, destacó el impacto de las últimas convocatorias masivas y confirmó que ya avanzan los preparativos para la feria de emprendedores prevista hacia fin de año, junto a otras propuestas de gran alcance.
La secretaria de Cultura de la Municipalidad, Luciana Ceresola, destacó que este rumbo responde a lineamientos claros de la gestión local. “Generar grandes eventos no se puede hacer solamente desde lo público”, afirmó la funcionaria, ponderando el rol del turismo y la respuesta del público que transformaron a Santa Fe en "una ciudad vibrante".
Balance histórico para el arte
El último fin de semana, la Estación Belgrano fue el escenario de la tercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo, un evento que superó todas las expectativas previas y marcó un quiebre en la trayectoria de esta política pública que ya lleva seis años de vigencia.
La clave de este salto cualitativo estuvo en las alianzas estratégicas y en la jerarquización de la propuesta. “Este año tuvimos la oportunidad de generar alianzas con diferentes sponsor que nos permitieron hacer una apuesta en escena diferencial y hemos saltado de la frontera santafesina, hemos traído un curador de Buenos Aires, que colaboró en la selección y el armado de la feria”.
El impacto económico y de concurrencia fue exponencial. Más de 45.000 personas recorrieron los stands, pero el dato más rotundo se dio en el mercado del arte: mientras que el año pasado se comercializaron alrededor de 15 obras, en esta edición se superaron las 320 ventas. “Vamos por buen camino y ha tenido una excelente repercusión tanto en el público como en el arte”, subrayó la secretaria.
Inscripciones para "La Diseña"
Con la mirada puesta en el sector emprendedor, el municipio decidió implementar un cambio histórico en el cronograma de "La Diseña", adelantando los plazos de inscripción para optimizar los procesos productivos de los participantes. La convocatoria para la edición de diciembre de este año estará abierta hasta el 22 de mayo.
Ceresola explicó los motivos detrás de este anticipo: “Hemos decidido adelantarla para en vez de en lugar de empezarla en agosto, empezarla en mayo y poder dar los resultados con anterioridad en el mes de octubre para que los seleccionados puedan prepararse económicamente para la producción y todo lo que conlleva el armado, que esto es una demanda histórica que tenemos de los diseñadores”.
La funcionaria recordó que "La Diseña" no es meramente una feria, sino un potente ciclo formativo. De la totalidad de los inscriptos, habitualmente la mitad llega a la instancia de exhibición en los stands, lo que funciona como una "graduación". Sin embargo, todos adquieren herramientas clave para sus negocios.
Para potenciar el alcance, el municipio lanzó una cuenta exclusiva de Instagram (@diseniasantafe) buscando captar nuevos públicos y expandirse en el ámbito digital.
La Noche de los Museos
Otro de los grandes anuncios de la cartera cultural es el lanzamiento de la preinscripción para La Noche de los Museos, cuya fecha ya quedó fijada para el próximo 24 de octubre. Tras el impacto de las ediciones anteriores, que movilizaron a más de 60.000 personas y sumaron a 80 instituciones con 350 actividades simultáneas, las expectativas vuelven a ser muy altas.
“Lo enriquecedor de la noche de los museos es que determinados espacios que no abren al público de forma permanente lo hagan”; anticipó Ceresola, ejemplificando con casos de alta convocatoria como el museo de los masones, escuelas que rescatan sus archivos históricos o los recorridos urbanos. “La invitación es a descubrir y a redescubrir la ciudad”, concluyó.
Todas las inscripciones vigentes (tanto para La Diseña como para La Noche de los Museos) se realizan de manera digital a través del apartado de "Convocatorias Vigentes" en la web oficial de Capital Cultural, el sitio de la Municipalidad de Santa Fe.