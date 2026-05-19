Expectativa por estos eventos

La Diseña y la Noche de los Museos: las actividades que se vienen en la agenda cultural santafesina

La secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, destacó el impacto de las últimas convocatorias masivas y confirmó que ya avanzan los preparativos para la feria de emprendedores prevista hacia fin de año, junto a otras propuestas de gran alcance.