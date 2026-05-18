Post-patovica

Crece en Rosario la formación profesional para control en eventos y suma cada vez más mujeres

La Municipalidad ya capacitó a casi 700 personas en el curso de Agentes de Control, Admisión y Permanencia, profesionalizando el sector para dejar atrás prácticas violentas y ordenar la seguridad en boliches, recitales y fiestas.