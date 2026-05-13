La diputada provincial de Santa Fe, Lionella Cattalini, protagonizó este miércoles por la tarde un fuerte choque en la zona oeste de Rosario, luego de que el vehículo que conducía impactara contra otro automóvil en la intersección de bulevar Avellaneda y Santa Fe. A pesar de la violencia del siniestro, no se registraron heridos de gravedad.
Una diputada santafesina protagonizó un choque con vuelco en Rosario
El siniestro vial se registró en la intersección de bulevar Avellaneda y Santa Fe, de la localidad del sur santafesino. Uno de los autos involucrados era conducido por la diputada Lionella Cattalini. Se investigan las circunstancias.
Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 16 cuando la legisladora del Partido Socialista circulaba a bordo de un Toyota Yaris por Avellaneda en dirección norte. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo colisionó con un Citroën C4 Cactus en el que viajaban un hombre y su hijo.
Producto del impacto, el Citroën terminó volcado sobre uno de sus laterales, lo que motivó la intervención de bomberos y personal de emergencias en el lugar. Tanto Cattalini como los ocupantes del otro automóvil lograron salir por sus propios medios y se encontraban fuera de peligro.
Tras el siniestro vial, agentes de tránsito realizaron cortes parciales sobre bulevar Avellaneda, afectando la circulación en ambos sentidos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.
Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán determinar cómo se produjo el choque en una de las esquinas más transitadas de la ciudad de Rosario.