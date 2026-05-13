No hubo heridos

Una diputada santafesina protagonizó un choque con vuelco en Rosario

El siniestro vial se registró en la intersección de bulevar Avellaneda y Santa Fe, de la localidad del sur santafesino. Uno de los autos involucrados era conducido por la diputada Lionella Cattalini. Se investigan las circunstancias.