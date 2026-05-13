Un episodio que pudo haber terminado en una tragedia de gran magnitud tuvo lugar en la localidad bonaerense de Caseros, perteneciente al partido de Tres de Febrero. Dos adolescentes de 14 años que se desplazaban a bordo de una motocicleta terminaron dentro de un local comercial tras destruir por completo el frente vidriado del establecimiento, generando una enorme conmoción entre los vecinos de la calle Puan al 3000.
Caseros: dos menores chocaron con su moto y terminaron dentro de un local
Las adolescentes, de 14 años, atravesaron el frente vidriado de un centro de estética tras perder el control del vehículo y provocaron importantes destrozos. Ambas resultaron con heridas leves y quedaron fuera de peligro.
El accidente ocurrió el pasado domingo cerca de las 19:30 horas. Por razones que la justicia se encuentra investigando, la conductora de la motocicleta perdió el control del rodado y embistió de manera violenta un centro de estética y lencería.
La salud de las jóvenes
De acuerdo con las impactantes imágenes registradas por las cámaras de seguridad del propio comercio, que se han viralizado recientemente, el vehículo ingresó al salón a una velocidad considerable, recorriendo varios metros en el interior y arrasando con estanterías, mobiliario y el mostrador principal del local.
Un detalle que las autoridades destacaron con preocupación es que ninguna de las dos menores utilizaba casco al momento del impacto. A pesar de la violencia del choque, que dejó la infraestructura del local severamente dañada, ambas jóvenes sufrieron únicamente politraumatismos leves. Al momento de ser atendidas por el personal del SAME, se encontraban conscientes y fuera de peligro.
El testimonio de la propietaria
La dueña del establecimiento expresó su profundo asombro ante la evidente falta de pericia de las menores al volante. Según su relato, las jóvenes circulaban a una velocidad excesiva y, una vez que irrumpieron dentro del salón, demostraron una total falta de control, al punto de no saber siquiera cómo detener el motor de la motocicleta.
en Google Noticias
Por una cuestión de fortuna, en ese preciso instante no se encontraban clientes en el sector de atención, lo que evitó que el hecho derivara en consecuencias mucho más graves para terceros.
Actualmente, la investigación sobre los pormenores del caso se encuentra bajo la órbita de la fiscalía de turno. Las autoridades ya han ordenado el relevamiento de las cámaras de seguridad de toda la zona y la recolección de testimonios, para determinar las responsabilidades legales correspondientes, dado que el hecho involucra a dos menores circulando en un vehículo motorizad.