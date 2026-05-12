Dos hombres que ingresaron al mar para practicar parawing en Mar del Plata debieron ser auxiliados por la Prefectura Naval Argentina en medio de condiciones climáticas extremas. El incidente ocurrió durante el desarrollo de una ciclogénesis que azotó la costa bonaerense, caracterizada por ráfagas violentas y un fuerte oleaje.
Video: prefectura denunció a dos hombres tras un rescate en plena ciclogénesis
El episodio ocurrió en Mar del Plata, donde los deportistas ingresaron al agua pese a las ráfagas intensas y el fuerte oleaje generado por el fenómeno meteorológico.
Tras recibir un alerta sobre la presencia de los deportistas en el agua, personal de la fuerza federal puso en marcha un operativo de salvamento. A pesar del peligro que representaba el estado del mar y el viento, los efectivos lograron poner a salvo a ambos individuos.
Debido a la imprudencia de la acción, la Prefectura radicó una denuncia formal contra los atletas. El argumento central de la acusación sostiene que su conducta no solo puso en peligro sus propias vidas, sino que también comprometió la integridad física de los rescatistas involucrados en la maniobra.
Acciones legales
El caso quedó en manos de una fiscalía, la cual ya ha comenzado con la toma de testimonios para esclarecer las responsabilidades del hecho. Asimismo, las autoridades judiciales solicitaron un registro detallado de los costos y los medios operativos desplegados para concretar el rescate, con el fin de que estas constancias se sumen a la causa.
¿Qué es la ciclogénesis?
El escenario meteorológico que enmarcó este suceso se define como ciclogénesis. Este fenómeno consiste en la formación o el fortalecimiento de un centro de baja presión atmosférica.
En esta ocasión particular, el sistema se originó a partir del choque de una masa de aire cálido y húmedo con una corriente de aire frío proveniente del polo, lo que generó la intensificación de las tormentas y los vientos en la región.
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