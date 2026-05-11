El paso del temporal por la costa atlántica dejó una imagen tan impactante como preocupante en Mar del Plata: varias playas amanecieron cubiertas de basura después del avance de las olas gigantes.
Una postal que duele: las olas gigantes dejaron basura acumulada en las playas de la costa atlántica
La orilla quedó cubierta de residuos tras la ciclogénesis que afectó la zona durante los últimos días. La imagen despertó preocupación y volvió a encender el debate sobre la contaminación y el cuidado ambiental en la zona costera.
Los residuos quedaron esparcidos sobre la arena tras el fuerte oleaje, que arrastró restos de distintos materiales hasta la orilla. Entre los elementos acumulados podían observarse plásticos, ramas, envases y otros desechos que fueron devueltos por el mar.
La postal generó preocupación entre vecinos, turistas y usuarios de redes sociales, que compartieron imágenes del estado en el que quedaron algunos sectores de la costa. Más allá del efecto visual, la escena volvió a exponer el problema de la contaminación en las playas.
El fenómeno se dio después de varios días de condiciones climáticas adversas, con viento, lluvia y olas de gran altura que afectaron distintos puntos del litoral marítimo bonaerense. En ese contexto, el mar avanzó sobre la costa y dejó al descubierto una gran cantidad de residuos.
La situación reabrió el debate sobre la necesidad de reforzar las tareas de limpieza, prevención y cuidado ambiental en zonas costeras, especialmente después de eventos climáticos extremos que remueven y devuelven a la superficie aquello que muchas veces queda oculto.