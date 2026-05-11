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Una postal que duele: las olas gigantes dejaron basura acumulada en las playas de la costa atlántica

La orilla quedó cubierta de residuos tras la ciclogénesis que afectó la zona durante los últimos días. La imagen despertó preocupación y volvió a encender el debate sobre la contaminación y el cuidado ambiental en la zona costera.