Servicio Meteorológico Nacional

Impactantes imágenes de Quequén: la espuma marina creó un paisaje “nevado” en la costa bonaerense

La tormenta provocó un cierre preventivo de puertos en Mar del Plata y Necochea, con olas gigantes y espuma marina cubriendo calles y dificultando el tránsito. Vientos de hasta 70 km/h y olas históricas azotaron la costa bonaerense, generando bloqueos portuarios y paisajes cubiertos de espuma en Quequén.