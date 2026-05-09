Un fenómeno meteorológico de gran magnitud afectó durante las últimas horas a las ciudades de Mar del Plata y Necochea. El sistema de baja presión generó un oleaje histórico que obligó al cierre de terminales portuarias y puso en vilo a los residentes costeros por la fuerza del impacto contra las defensas de las playas.
Impactantes imágenes de Quequén: la espuma marina creó un paisaje “nevado” en la costa bonaerense
La tormenta provocó un cierre preventivo de puertos en Mar del Plata y Necochea, con olas gigantes y espuma marina cubriendo calles y dificultando el tránsito. Vientos de hasta 70 km/h y olas históricas azotaron la costa bonaerense, generando bloqueos portuarios y paisajes cubiertos de espuma en Quequén.
El sudeste de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el escenario de un evento climático extraordinario. Un ciclón extratropical, caracterizado por vientos intensos y un marcado descenso de la presión atmosférica, provocó ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, lo que derivó en un mar embravecido con olas que alcanzaron alturas inusuales de hasta siete metros en sectores de mar abierto.
El 'Eternauta' en Quequén: cuando el mar se vuelve espuma
A pocos kilómetros de Necochea, en la localidad de Quequén, el fenómeno adquirió un tinte cinematográfico. La agitación extrema del agua, cargada de materia orgánica, generó volúmenes masivos de espuma marina que el viento arrastró hacia el continente. El resultado fue un paisaje surrealista que cubrió calles, viviendas y vehículos, emulando una nevada espesa que los vecinos no tardaron en comparar con las icónicas escenas de la historieta de Héctor Germán Oesterheld, 'El Eternauta'.
Esta 'nieve' salina alcanzó niveles asombrosos en las zonas más próximas al puerto de Quequén, dificultando la visibilidad y el tránsito vehicular. El fenómeno, aunque visualmente impactante, requiere precaución debido a que la espuma puede ocultar irregularidades en el terreno y afectar los componentes eléctricos de los automóviles por su alta salinidad.
El origen del fenómeno y el pronóstico
Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que el ciclón se formó debido al contraste de masas de aire en el océano Atlántico, lo que profundizó el centro de baja presión. Este "mecanismo de bombeo" de viento desde el cuadrante sur-sudeste es el responsable de empujar el agua hacia el litoral bonaerense con una fuerza devastadora.
Aunque el núcleo del sistema comienza a desplazarse lentamente hacia el este, alejándose de la costa, se espera que el mar mantenga un estado de agitación importante durante las próximas 24 horas. Los equipos de Defensa Civil de los municipios afectados mantienen el monitoreo constante, especialmente en los barrios donde la erosión costera representa un riesgo para la estabilidad de las estructuras cercanas a la línea de playa.
Perspectivas para la región
El paso del ciclón deja tras de sí un marcado descenso de la temperatura en gran parte del centro del país. Para la audiencia que sigue de cerca la evolución del tiempo, la recomendación principal sigue siendo evitar el acercamiento a las zonas de escolleras y muelles, donde las rompientes resultan impredecibles.
Se prevé que, hacia el inicio de la semana, las condiciones meteorológicas tiendan a estabilizarse, permitiendo el retorno de la actividad comercial y pesquera en las principales terminales del Atlántico.