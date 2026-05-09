El ingreso de una masa de aire frío polar provocó un marcado descenso de temperatura este sábado en distintos puntos de la provincia de Córdoba, donde además se registraron nevadas en sectores serranos como el Cerro Champaquí y el Camino de las Altas Cumbres.
Nevó en el Cerro Champaquí y hubo complicaciones en rutas de Córdoba
El ingreso de aire polar provocó un fuerte descenso de temperatura, cortes preventivos en las Altas Cumbres y postales blancas en distintos sectores serranos de la provincia.
Las primeras precipitaciones níveas comenzaron durante las últimas horas del viernes y continuaron durante la madrugada del sábado, sorprendiendo a vecinos y conductores que transitaban por las rutas de la zona.
Nevadas y complicaciones
Debido a la acumulación de aguanieve sobre la calzada, la Policía Caminera dispuso un corte total en un tramo del Camino de las Altas Cumbres, correspondiente a la ruta E34.
La interrupción afecta el trayecto comprendido entre el kilómetro 3 y el 87, aunque las autoridades señalaron que las mayores complicaciones se concentran entre los kilómetros 31 y 53.
Además, solicitaron extremar las precauciones al circular por el resto de las rutas provinciales debido a las bajas temperaturas y la presencia de humedad sobre el asfalto.
Las nevadas registradas en el Cerro Champaquí y en las Altas Cumbres fueron captadas por habitantes de la región y turistas que compartieron imágenes y videos en redes sociales. Las condiciones climáticas sorprendieron especialmente a quienes transitaban por el camino que conecta Punilla con Traslasierra.
Frío polar y ráfagas
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el avance del aire frío continuará durante el fin de semana y mantendrá temperaturas bajas en gran parte del centro del país.
Para este sábado se espera una mínima de 7° y una máxima de apenas 14° en la capital cordobesa, con cielo mayormente nublado durante la mañana y mejoras parciales hacia la tarde y la noche.
El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Durante la madrugada se registrarán ráfagas del sector sur y sudoeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.
Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá gradualmente, aunque persistirá la sensación térmica baja debido al ingreso sostenido de aire polar.
Condiciones estables
A pesar del fuerte frío y de las nevadas en zonas serranas, el SMN indicó que no se esperan precipitaciones en la ciudad de Córdoba.
La estabilidad atmosférica continuará durante la jornada, aunque las autoridades recomendaron tomar precauciones ante la combinación de viento, bajas temperaturas y posible formación de hielo o aguanieve en rutas de montaña.
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