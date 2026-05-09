Un intenso temporal azotó este viernes a distintas localidades de la costa bonaerense y provocó inundaciones, cortes de rutas, evacuaciones y suspensión de clases. Las ciudades más afectadas fueron Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde rige alerta naranja por las condiciones meteorológicas adversas.
Temporal en la Costa Atlántica: inundaciones, evacuados y rutas cortadas
Las intensas lluvias y las ráfagas de viento generaron complicaciones en Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde hubo suspensión de clases, anegamientos y vecinos afectados por el avance del agua.
Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque las autoridades recomendaron a la población permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.
Lluvias intensas y evacuaciones
El fenómeno climático dejó acumulados de hasta 120 milímetros de agua en pocas horas, situación que generó anegamientos en calles, complicaciones en zonas urbanas y evacuaciones preventivas en sectores cercanos a la costa.
Uno de los puntos más comprometidos fue Ramón Santamarina, en Necochea, donde seis vecinos debieron abandonar sus viviendas y fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria Nº1, acondicionada para asistir a las familias afectadas por el temporal.
Según medios locales, la principal preocupación quedó centrada en la combinación de marea alta, fuerte oleaje, lluvias persistentes y viento intenso proveniente del sector sur-sudoeste.
Vientos de casi 100 kilómetros por hora
Entre la madrugada y la tarde del viernes, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 95 kilómetros por hora. Las condiciones continuaron durante las primeras horas del sábado y coincidieron con el momento de pleamar, cuando el nivel del mar alcanza su punto máximo.
Las imágenes difundidas por vecinos mostraron el fuerte impacto del oleaje sobre la costa y calles completamente cubiertas por agua. En Monte Hermoso, incluso, el mar avanzó sobre sectores urbanos próximos a la playa.
“Más de 20 ciudadanos se encuentran autoevacuados en casas de familiares o amigos”, señaló Augusto Fulton, director general de Defensa Civil en Necochea, quien además pidió restringir la circulación por distintas zonas de la ciudad debido al riesgo generado por el temporal.
Rutas afectadas
El avance del temporal también obligó a suspender las clases en turnos matutinos de escuelas públicas y privadas, debido a problemas edilicios y dificultades de acceso a varios establecimientos educativos. Las autoridades analizaban además la situación para el resto de la jornada.
Las condiciones climáticas también afectaron la circulación vehicular. Personal de Gendarmería y Vialidad Nacional trabajó en distintos puntos de las rutas nacionales 228 y 85.
La ruta 228 presentó cortes parciales en al menos tres sectores por acumulación de agua sobre la calzada, mientras que la ruta 85 fue cerrada de manera preventiva durante gran parte del viernes.
Advertencia del Servicio Meteorológico Nacional
Desde el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que las condiciones podrían agravarse en las próximas horas debido a la interacción entre un sistema de baja presión ubicado sobre el océano Atlántico y el ingreso de aire frío desde la Patagonia.
Esa combinación generaría una fuerte diferencia de presión atmosférica, favoreciendo ráfagas intensas y complicaciones adicionales sobre la franja costera bonaerense.
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