Alerta naranja

Temporal en la Costa Atlántica: inundaciones, evacuados y rutas cortadas

Las intensas lluvias y las ráfagas de viento generaron complicaciones en Necochea, Monte Hermoso, Miramar, Mar del Plata y Bahía Blanca, donde hubo suspensión de clases, anegamientos y vecinos afectados por el avance del agua.