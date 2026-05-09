Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con posibles bancos de neblina y luego mostrará un cielo parcialmente nublado. Será un día fresco a templado, con condiciones en general estables, aunque con variaciones en el viento.
Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe
La ciudad amanecerá con neblina y un cielo que alternará entre nubes y sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8° y 14° durante la jornada, con vientos que podrían alcanzar ráfagas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 14°. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante la mañana, mientras que el resto del día no se esperan lluvias.
El viento soplará entre leve y moderado, con intensidades de 7 a 31 km/h, y podrá registrar ráfagas que llegarán entre 51 y 59 km/h en algunos momentos del día. La circulación se mantendrá variable, con predominio del sector norte.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con momentos de mayor apertura que permitirán el ingreso del sol, lo que generará una sensación térmica algo más agradable pese a las bajas temperaturas matinales.
en Google Noticias
Pronóstico extendido
- El domingo se presentará más estable y algo más frío por la mañana, con una mínima de 6° y una máxima de 17°. No se esperan precipitaciones y el cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad leve.
- Luego, el lunes continuará el tiempo estable, con una mínima de 6° y una máxima de 20°. Las condiciones se mantendrán sin lluvias y con cielos parcialmente nublados en distintos momentos del día.
- Finalmente, el martes también mostrará buen tiempo en general, con temperaturas que oscilarán entre los 7° y los 21°. La jornada se mantendrá sin precipitaciones, aunque podría registrarse un leve aumento de la nubosidad hacia la tarde.