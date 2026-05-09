Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado.
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 9 de mayo fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 H. Yrigoyen, Junín, 1° de Mayo y San Jerónimo
07:30 - 10:30 Bv. Gálvez, Chacabuco, Belgrano y Marcial Candioti
07:30 - 10:30 Beruti, Pje. Almonacid, J. Díaz de Solís y Gdor. Freyre
08:00 - 10:00 Castelli, Espora, Lavalle y Alberdi
08:00 - 12:00 Irigoyen Freyre, Suipacha, 25 de Mayo y Av. Rivadavia
08:00 – 12:00 Por San Martín, entre Cándido Pujato y Mariano Comas
08:00 – 12:00 Callejón Roca, Doldán, Azopardo y Av. Peñaloza
08:00 – 12:00 Espora, Alberti, Mitre y Avellaneda
09:00 - 11:00 Alberdi, Aguirre, Sarmiento y Piedrabuena
10:00 - 12:00 Larrea, Azcuénaga, Dorrego y Mitre
10:00 - 12:00 Bv. Pellegrini, Mariano Comas, Francia y 1° de Mayo
10:00 - 13:00 Pedro de Vega, J.P. López, vías del FFCC Belgrano y Antonia Godoy
10:00 - 13:00 Luciano Molina, Iturraspe, Lavalle y Avellaneda
11:00 - 13:00 Güemes, Mitre, Azcuénaga y French
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.