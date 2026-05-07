Contra la "polución visual"

Cómo será la segunda etapa después del retiro de los viejos cables que cuelgan en la Peatonal de Santa Fe

Municipio y empresas de servicios han sacado el cableado aéreo en desuso. Se hizo una limpieza estética; luego se remitirá un proyecto al Concejo con una planificación para el futuro soterramiento. La actual normativa, anacrónica.