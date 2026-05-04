Ciudad de Santa Fe

Intimaron a los dueños de cuatro "caries urbanas": en una de ellas se realizarían actividades ilícitas

Son dos casas, un viejo frigorífico caído en desuso y un terreno baldío. El Concejo volvió a activar estas exhortaciones administrativas para que los titulares dominiales procedan a desmalezar y limpiar sus propiedades.