La ciudad de Santa Fe y sus alrededores vivieron jornadas con tintes veraniegos esta semana. Con temperaturas que alcanzaron los 31°C y una humedad sofocante, el ambiente se convirtió en el escenario ideal para el desarrollo de tormentas. Luego de leves lluvias en la capital provincial, el otoño se instaló definitivamente en la bota santafesina.
Alerta amarilla por vientos intensos en el sur de Santa Fe: qué esperar para este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para seis departamentos del sur santafesino. Mientras tanto, en la ciudad se consolidan las condiciones otoñales con un marcado descenso de temperatura y ráfagas que alcanzarán los 60 km/h.
Tras un viernes de sol pero con temperaturas que apenas rozaron los 14°C, el panorama meteorológico para las próximas horas se presenta dividido: estabilidad para el centro-norte, pero con una advertencia vigente por fenómenos de viento para el sur del territorio provincial.
Vientos fuertes: los departamentos bajo alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo alerta amarilla a una importante zona del sur de Santa Fe. Los departamentos afectados por vientos del sector sudoeste son: Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Caseros, General López y Constitución.
Se espera que en estas áreas las ráfagas puedan generar complicaciones en la circulación y la actividad al aire libre, por lo que se recomienda extremar las precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad.
El pronóstico para el fin de semana
Para Santa Fe y alrededores, el fin de semana estará marcado por el rigor térmico y la nubosidad variable. Para este sábado, se prevén intervalos nubosos con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 14°C.
Aunque la probabilidad de precipitaciones es nula (0%), el gran protagonista será el viento. Se esperan ráfagas constantes desde el suroeste que podrían alcanzar los 62 km/h, especialmente durante las primeras horas del día. Esta condición acentuará la sensación de frío, haciendo indispensable el abrigo pesado para quienes transiten la vía pública.
El cierre del fin de semana traerá un alivio en cuanto a la cobertura nubosa. Para el domingo se esperan cielos despejados y pleno sol, aunque las temperaturas se mantendrán en rangos bajos, similares a los del sábado. El viento seguirá soplando desde el cuadrante sudoeste, pero con una intensidad que tenderá a disminuir paulatinamente hacia el comienzo de la próxima semana.
Buen tiempo "extendido"
A partir del lunes 11, el viento rotará hacia el sector noreste, lo que permitirá un ingreso de aire ligeramente más cálido. Según los registros oficiales, se espera que:
Lunes 11: la mínima se mantendrá en 6°C, pero la máxima escalará hasta los 20°C bajo un cielo mayormente despejado.
Martes 12: será el día más agradable de la serie, con una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 21°C.
Miércoles y jueves: estabilidad y nubes variables
Hacia la mitad de la semana entrante, la nubosidad comenzará a incrementarse levemente, aunque sin registros de lluvias a la vista. Tanto el miércoles 13 como el jueves 14, las temperaturas se estabilizarán con máximas de 18°C. Las mínimas mostrarán un repunte importante, situándose entre los 9°C y 10°C, lo que reducirá la amplitud térmica y la sensación de frío extremo matinal.