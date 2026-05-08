Clima

Alerta amarilla por vientos intensos en el sur de Santa Fe: qué esperar para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para seis departamentos del sur santafesino. Mientras tanto, en la ciudad se consolidan las condiciones otoñales con un marcado descenso de temperatura y ráfagas que alcanzarán los 60 km/h.