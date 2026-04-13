Un nuevo evento meteorológico de relevancia comenzará a desarrollarse en los próximos días en Argentina y podría tener impacto en una amplia región.
Alerta por ciclogénesis en el país: lluvias intensas y acumulados de hasta 150 mm entre martes y viernes
Un sistema de baja presión se formará en el norte del país y avanzará hacia el sudeste, generando precipitaciones abundantes en varias provincias y posibles complicaciones.
Se trata de un proceso de ciclogénesis que, según los modelos meteorológicos, se iniciará en el extremo norte del país y se desplazará progresivamente hacia el sudeste, con salida al océano Atlántico a través de Uruguay y el Río de la Plata.
Cómo será el avance del sistema
De acuerdo con los mapas de simulación, el fenómeno se desarrollará entre el martes y el viernes, con una evolución clara en cuatro etapas. En las primeras horas, el sistema comenzará a organizarse en el norte argentino, donde se generarán condiciones de inestabilidad que darán lugar a lluvias y tormentas.
Con el correr de las horas, la baja presión se intensificará y avanzará hacia el centro del país. En ese trayecto, el sistema irá tomando mayor estructura, alimentado por el contraste de masas de aire cálido y húmedo con aire más frío en niveles medios y altos de la atmósfera.
Este proceso es característico de la ciclogénesis, un fenómeno que suele generar eventos de precipitación significativos.
Los mapas muestran que, en su fase más activa, el sistema afectará principalmente a provincias del Litoral, el centro del país y sectores del norte bonaerense. En estas regiones se espera la mayor concentración de lluvias, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros en pocos días.
Finalmente, hacia el jueves y viernes, el sistema se desplazará hacia el sudeste y saldrá al Atlántico, impactando especialmente en Uruguay y el área del Río de la Plata. En esta etapa, además de las precipitaciones, podrían registrarse ráfagas de viento y condiciones de mal tiempo más generalizadas.
Lluvias abundantes
Uno de los aspectos más relevantes del pronóstico es el volumen de precipitaciones previsto. Según las estimaciones actuales, en algunas zonas los acumulados podrían superar los 150 milímetros, un valor significativo para un período de pocos días.
Este escenario aumenta la probabilidad de anegamientos urbanos, especialmente en ciudades con sistemas de drenaje limitados o en sectores donde las lluvias se concentren en cortos lapsos. También podría haber complicaciones en caminos rurales y zonas productivas, donde el exceso de agua impacta directamente en las actividades agrícolas.
En el caso del Litoral, la situación será seguida de cerca debido a la combinación de lluvias persistentes y posibles tormentas. Estas condiciones pueden generar crecidas temporarias en arroyos y cursos de agua menores, además de dificultar la circulación en rutas.
Otro punto a considerar es la variabilidad en la intensidad de las precipitaciones. Si bien habrá momentos de lluvias continuas, no se descartan episodios de tormentas más intensas, con chaparrones de corta duración pero alta intensidad, lo que incrementa el riesgo de acumulación rápida de agua.
En paralelo, el avance del sistema podría estar acompañado por cambios en la temperatura y la rotación del viento, factores que suelen asociarse a este tipo de fenómenos. Estas condiciones pueden generar un ambiente más inestable y potenciar la formación de nuevas áreas de tormenta.
Qué es la ciclogénesis
La ciclogénesis es el proceso mediante el cual se forma y se intensifica un sistema de baja presión. En términos simples, implica el desarrollo de un “centro de tormentas” que organiza la circulación de aire y favorece la formación de nubosidad y precipitaciones.
Este tipo de eventos es habitual en determinadas épocas del año y en regiones donde confluyen distintas masas de aire. En Argentina, suele afectar especialmente a la región pampeana y el Litoral, donde las condiciones atmosféricas son propicias para su desarrollo.
Lo que determina su impacto no es solo su formación, sino también su intensidad y trayectoria. En este caso, el desplazamiento desde el norte hacia el sudeste implica que atravesará zonas densamente pobladas, lo que aumenta su relevancia desde el punto de vista social y económico.
Además, cuando estos sistemas interactúan con humedad proveniente del norte, como ocurre en esta situación, las lluvias tienden a ser más abundantes. Por eso, los acumulados previstos generan especial atención entre los especialistas.