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Clima en Santa Fe este domingo: jornada estable con neblina y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin precipitaciones en la ciudad de Santa Fe, con neblinas matinales, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 27°C.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
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La jornada de este domingo 12 de abril comenzó con condiciones de alta humedad en la ciudad de Santa Fe, donde la visibilidad se ve reducida por la presencia de neblina durante las primeras horas del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se irá despejando progresivamente hacia la tarde, dando paso a un escenario parcialmente nublado y estable.

Imagen Ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola.Imagen Ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola.

La temperatura mínima fue de 13°C en las primeras horas, mientras que la máxima prevista alcanzará los 27°C, configurando un domingo templado y sin lluvias. El viento sopla leve del sector norte y rotará al noreste con velocidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Para el cierre de la jornada, se espera un ambiente agradable con cielo parcialmente nublado y una temperatura en torno a los 20°C.

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Pronóstico extendido

El inicio de la semana mantendrá condiciones similares en la región, sin lluvias a la vista y con temperaturas moderadas:

Lunes: mínima de 16°C y máxima de 26°C. Cielo parcialmente nublado y ambiente templado.

Martes: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Se sostiene la estabilidad, con nubosidad variable.

Miércoles: mínima de 19°C y máxima de 25°C. Continuarán las buenas condiciones, con leve ascenso de las mínimas.

CLIMA EXTENDIDO
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