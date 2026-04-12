Médica veterinaria

Alicia Lavernia: “No hay razas peligrosas, hay perros que pueden serlo”

La especialista en comportamiento animal es la encargada de capacitar a quienes tienen este tipo de perros en Santa Fe. Brinda charlas en el marco del programa municipal “Huellas”. Una política pública que busca anticiparse a los conflictos y reducir los ataques de perros a partir de la educación y la responsabilidad.