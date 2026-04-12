El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para este domingo que alcanza a al menos cuatro provincias argentinas, en un contexto de inestabilidad que se extiende sobre distintas regiones del país.
Alerta por tormentas en cuatro provincias: qué zonas afecta y cómo seguirá el clima este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en distintas regiones del país. Las condiciones podrían mantenerse durante gran parte de la jornada.
El aviso advierte por fenómenos de variada intensidad, con potencial de lluvias fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones comenzarán a manifestarse desde la madrugada o la mañana, dependiendo de la zona, y podrían extenderse durante buena parte del día.
Provincias bajo alerta
El alerta alcanza a sectores de provincias del centro y oeste del país, donde se prevé el desarrollo de tormentas que, en algunos casos, podrían ser localmente fuertes. Entre los fenómenos asociados se destacan precipitaciones intensas, ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.
Según el organismo meteorológico, este tipo de eventos puede generar acumulados de lluvia significativos en cortos lapsos, con registros que suelen ubicarse entre los 25 y 60 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en forma puntual.
Además, las tormentas podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica y ráfagas que, en algunos casos, superarían los 70 km/h.
El fenómeno responde al avance de un sistema de inestabilidad que afecta a buena parte del territorio nacional y que ya generó alertas similares en jornadas previas. En este marco, el organismo mantiene el monitoreo permanente de la situación y actualiza los avisos en función de la evolución de las condiciones atmosféricas.
Si bien la intensidad de los fenómenos puede variar según la región, el nivel de alerta vigente —generalmente amarillo— implica la posibilidad de eventos con capacidad de generar inconvenientes en actividades cotidianas y en zonas vulnerables.
Evolución del tiempo
Ante este tipo de alertas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones básicas para reducir riesgos.
Entre las principales medidas se sugiere evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También se aconseja no circular por calles inundadas o zonas con acumulación de agua.
En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que las condiciones de inestabilidad persistan durante el domingo, con mejoras graduales hacia el inicio de la semana en algunas regiones. Sin embargo, no se descarta que nuevos sistemas de tormentas puedan desarrollarse en los próximos días, en línea con el comportamiento típico de la temporada otoñal.
Informes recientes indican que estos episodios suelen repetirse en distintas zonas del país, con alertas que pueden abarcar amplias regiones en simultáneo y combinar lluvias, tormentas y vientos intensos.
En este contexto, la vigilancia meteorológica resulta clave para anticipar fenómenos de mayor intensidad y minimizar su impacto, tanto en áreas urbanas como rurales.
Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de atender las advertencias oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas donde las tormentas pueden desarrollarse con mayor fu