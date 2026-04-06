Clima

Ciclogénesis en Santa Fe: se mantiene la alerta naranja por tormentas severas para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel naranja que afecta a gran parte de la provincia. La formación de un ciclón extratropical sobre el litoral argentino provocará ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de agua que podrían superar los 120 mm en las próximas horas.