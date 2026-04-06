La región se encuentra bajo la influencia de un proceso de ciclogénesis, lo que técnicamente implica la formación y profundización de un centro de baja presión. Este sistema, que se desplaza desde el Litoral hacia el Uruguay, dará lugar a un ciclón extratropical. A diferencia de las tormentas estivales comunes, este fenómeno se caracteriza por su persistencia y la intensidad de sus vientos.
Ciclogénesis en Santa Fe: se mantiene la alerta naranja por tormentas severas para este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel naranja que afecta a gran parte de la provincia. La formación de un ciclón extratropical sobre el litoral argentino provocará ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de agua que podrían superar los 120 mm en las próximas horas.
Si bien estos sistemas ocurren varias veces al año, la preocupación actual radica en la carga de humedad y la baja presión, lo que generará condiciones de inestabilidad severa antes de que el núcleo del sistema alcance el estuario del Río de la Plata y el mar.
Departamentos afectados y riesgos asociados
El alerta naranja rige para una vasta franja del territorio santafesino. Los departamentos bajo vigilancia extrema son: La Capital, San Justo, Las Colonias, San Cristóbal, 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Jerónimo, San Martín y Belgrano.
En estas zonas, se prevén los siguientes riesgos:
- Precipitaciones: se estiman acumulados de entre 60 y 120 mm, cifras que podrían ser superadas de forma puntual, generando anegamientos urbanos.
- Vientos: ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, producto de la intensificación del gradiente de presión.
- Granizo: no se descarta la caída de piedra de forma aislada en las celdas de tormenta más intensas que se desarrollen dentro del sistema.
Diferencias regionales: del Litoral a la zona central
Mientras el norte y centro de Santa Fe enfrentan el núcleo de las tormentas severas, en el sur provincial, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos, el escenario será cambiante. En estas áreas, el fenómeno predominante pasará de lluvias intensas a la acción directa del viento.
Además, para la provincia de Buenos Aires, existe el riesgo adicional de una sudestada, debido a que los vientos del ciclón podrían alinearse con el eje del Río de la Plata, dificultando el drenaje de los cauces de agua.
Los datos en la ciudad
La Municipalidad de Santa Fe emitió este lunes a las 16 su primer reporte oficial sobre el estado de la capital. Hasta el momento, los registros pluviométricos en las distintas estaciones propias son:
- DOAE (COBEM): 34,25 mm
- CIC Facundo Zuviría: 34,50 mm (aquí se registró la intensidad máxima de 27 mm/h a las 12:25)
- Delegación Alto Verde: 25,50 mm (donde se dio la ráfaga máxima de 24,9 km/h)
- Zona Centro: 20,75 mm
Operativo municipal y atención de reclamos
El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) ya contabilizó más de 150 reclamos, principalmente vinculados a la limpieza de bocas de tormenta, zanjas obstruidas, y la caída de ramas o cables. Cuadrillas municipales se encuentran recorriendo puntos críticos para garantizar el escurrimiento del agua.
Respecto a la infraestructura hídrica, el municipio informó que los niveles de los reservorios están en la cota adecuada y las estaciones de bombeo se encuentran activas y funcionando para evacuar el excedente hídrico hacia los ríos.
Recomendaciones y seguridad vial
Dado que la alerta naranja continúa vigente, las autoridades locales enfatizan:
- Residuos: no sacar la basura para evitar que las bolsas obstruyan los desagües.
- Objetos sueltos: asegurar macetas y elementos en balcones que puedan ser volados por el viento.
- Movilidad: evitar circular por la calle si no es estrictamente necesario. En caso de conducir, hacerlo con extrema precaución por calzada resbaladiza y evitar zonas anegadas.
- Peligros en la vía pública: mantenerse alejado de postes de luz, árboles y cables caídos.
¿Cuándo mejora el tiempo?
Se espera que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante el resto de la jornada de hoy y parte del martes. Según los modelos meteorológicos, la mejora definitiva llegará recién hacia el miércoles, con el desplazamiento total del sistema hacia el Océano Atlántico y el ingreso de una masa de aire más estable y seca.
Mientras tanto, el municipio recuerda que ante cualquier inconveniente, los vecinos pueden comunicarse al 0800-777-5000 o utilizar el chatbot oficial en la web de la Municipalidad de Santa Fe. Ante este panorama, se recomienda a la población evitar sacar la basura, limpiar desagües y canaletas, y circular únicamente si es estrictamente necesario, dada la visibilidad reducida por las lluvias copiosas.