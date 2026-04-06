El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas fuertes y lluvias intensas que afectan a varias provincias argentinas, en un escenario de marcada inestabilidad climática. Las advertencias incluyen fenómenos como abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica, con impacto en distintas regiones del país.
Alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas en varias provincias: qué zonas están afectadas
El SMN emitió advertencias por precipitaciones abundantes, ráfagas y posible caída de granizo en distintas regiones del país. El fenómeno impacta en el centro, norte y parte de la Patagonia.
El avance de un sistema frontal genera condiciones propicias para el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, lo que obliga a extremar precauciones ante posibles complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.
Zonas afectadas
De acuerdo con los reportes meteorológicos, las alertas alcanzan a provincias del centro del país, el noreste argentino y sectores de la Patagonia. En estas regiones se prevén tormentas que pueden presentar una evolución rápida y generar acumulados significativos de lluvia.
En particular, el norte del país aparece entre las zonas más comprometidas, con provincias como Chaco, Formosa y Corrientes bajo condiciones de tormentas intensas. Allí se esperan lluvias abundantes acompañadas por ráfagas y descargas eléctricas frecuentes.
En el Litoral, incluyendo Santa Fe y Entre Ríos, el fenómeno podría manifestarse primero con vientos intensos y luego con el desarrollo de tormentas, en un proceso que se irá desplazando de sur a norte.
En tanto, el centro del país —con eje en Buenos Aires, Córdoba y La Pampa— también se encuentra bajo alerta, con tormentas que podrían incluir caída de granizo y ráfagas que superen los 70 km/h en algunos sectores.
Hacia la región cuyana, el escenario se completa con fenómenos asociados al viento Zonda en Mendoza, mientras que en la Patagonia se prevén lluvias persistentes, nevadas en zonas cordilleranas y fuertes vientos.
En términos generales, el SMN advierte que las precipitaciones pueden ser intensas en cortos períodos, con acumulados que en algunas regiones podrían superar los valores habituales para esta época del año.
Recomendaciones oficiales
Las tormentas pronosticadas pueden generar distintos impactos en las zonas afectadas. Entre los principales riesgos se encuentran anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad, caída de ramas o árboles y complicaciones en el tránsito.
Además, la combinación de lluvias intensas y ráfagas de viento puede afectar infraestructuras y servicios, especialmente en áreas urbanas con sistemas de drenaje exigidos por precipitaciones concentradas en poco tiempo.
El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir una serie de medidas preventivas. Entre ellas, evitar circular por calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y no permanecer en espacios abiertos durante las tormentas.
También se sugiere prestar especial atención a la actividad eléctrica, evitando refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas, y desconectar equipos eléctricos en caso de riesgo de ingreso de agua en los hogares.
En este contexto, las autoridades destacan la importancia del sistema de alerta temprana, que permite anticipar eventos meteorológicos adversos y reducir su impacto mediante acciones preventivas.
El panorama de inestabilidad podría extenderse durante varios días, con mejoras temporarias y nuevos episodios de tormentas según la evolución del sistema frontal. Por ello, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico y las alertas vigentes.
La recurrencia de estos fenómenos en distintos puntos del país refleja la dinámica propia de la transición estacional, donde el contraste de masas de aire favorece la formación de tormentas intensas. En ese marco, el seguimiento constante de la información oficial se vuelve clave para minimizar riesgos y planificar actividades cotidianas.