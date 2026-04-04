El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 4 de abril una alerta amarilla por tormentas que afecta a nueve provincias: Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Nueve provincias están bajo alerta por tormentas este sábado
Se esperan lluvias intensas, granizo ocasional y ráfagas fuertes en varias regiones del país durante la jornada.
La medida se tomó ante la previsión de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y granizo ocasional, fenómenos que generan complicaciones en el tránsito y las actividades al aire libre.
Características de las tormentas
En la región centro y norte del país, las tormentas se manifiestan con precipitaciones abundantes y ráfagas que en algunos sectores pueden alcanzar los 80 km/h. El SMN advirtió que los acumulados de lluvia podrían superar los valores estimados, que oscilan entre 30 y 90 mm según la provincia. La actividad eléctrica es frecuente y en ciertas áreas se registra granizo de forma aislada.
Algunas zonas de Córdoba y La Rioja están bajo alerta naranja, debido a la presencia de tormentas fuertes o localmente severas. Los meteorólogos informan que los fenómenos provocan precipitaciones superiores a los 90 mm, ráfagas de viento de hasta 90 km/h y granizo, generando interrupciones en servicios y afectando la vida cotidiana de los habitantes.
Vigencia de la alerta
El SMN indica que la alerta rige durante distintos momentos del día: desde la mañana en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis; por la tarde en La Rioja, Catamarca y Tucumán; y por la noche en La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.