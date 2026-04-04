Este sábado 4 de abril, la ciudad de Santa Fe presentará cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos en el transporte público debido a trabajos en la vía pública y a un operativo especial por un evento deportivo.
Santa Fe: cortes de tránsito y desvíos de colectivos este sábado
Desde la Municipalidad informaron que las restricciones se deben a obras y al partido de Club Atlético Colón, lo que generará cambios en la circulación y el transporte.
Cortes de tránsito
Las interrupciones totales se registrarán en 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza, y en 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay. Estas zonas permanecerán inhabilitadas para la circulación vehicular durante la jornada.
Reducciones de calzada
Habrá reducción parcial en 1era Junta entre Urquiza y Francia; Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe; La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero; Salta entre 25 de Mayo y San Jerónimo; y Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero, en el horario de 07:00 a 18:00.
Estas intervenciones podrían generar demoras en distintos sectores de la ciudad.
Desvíos en colectivos
Los trabajos y cortes implicarán cambios en los recorridos del transporte urbano:
Zona Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe:
- Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
- Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silva a recorrido habitual.
Zona 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay:
- Línea 2 (vuelta): de recorrido habitual por Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido habitual.
Zona 4 de Enero entre Jujuy y Uruguay:
- Línea 2 (vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.
- Línea 4 (vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 5 (vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 14 (vuelta): de recorrido habitual por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Salta entre 25 de Mayo y San Jerónimo:
- Línea 2 (vuelta): de recorrido por Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – San Jerónimo a recorrido habitual.
Desvíos por el partido de Colón
El operativo se desplegará en las inmediaciones del Estadio Brigadier General Estanislao López, donde jugará el Club Atlético Colón.
A partir de las 16:30:
- Línea 5 (vuelta): de recorrido habitual por Urquiza - Pietranera - Gdor. Tarragona - Islas Malvinas - Salustiano Zavalía - Francia - Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 8 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo – Entre Ríos – Urquiza - Pietranera - Tarragona - Islas Malvinas - Salustiano Zavalía - Francia - Entre Ríos - Bv. Dr. Zavalla a recorrido habitual.
- Línea 4 (ida): de recorrido habitual por Saavedra - 3 de Febrero - Juan Díaz de Solís - Amenábar - 4 de Enero – Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 14 (ida): de recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - Gral. López - Urquiza - Av. J. J. Paso – Francia – Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
A partir de las 18:00:
- Línea 5 (vuelta): de recorrido habitual por Urquiza – Monseñor Zaspe – Saavedra - Amenábar – Urquiza - Av. J. J. Paso - Francia – Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 8 (ida): de recorrido habitual por San Jerónimo – Entre Ríos - Urquiza - Av. J. J. Paso - Francia - Entre Ríos - Bv. Dr. Zavalla a recorrido habitual.
- Línea 4 (ida): de recorrido habitual por Saavedra - 3 de Febrero - Juan Díaz de Solís - Amenábar - Francia – Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
- Línea 14 (ida): de recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - Gral. López - Urquiza - Av. J. J. Paso – Francia – Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido habitual.
Las autoridades recomiendan a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras en las zonas afectadas.