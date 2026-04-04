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La gran novedad del nuevo SEOM: cómo cargar saldo con billeteras virtuales

La app que ya se puede descargar tanto en Android como en iOS permite comprar saldo para estacionar a través de Plus Pagos y Mercado Pago. Paso a paso, cómo se hace.

Cargar saldo del SEOM en la palma de la mano, algo de lo nuevo que trae la appCargar saldo del SEOM en la palma de la mano, algo de lo nuevo que trae la app
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El lunes 6 de abril entra en funciones el nuevo SEOM en la ciudad de Santa Fe. Luego de la presentación oficial el miércoles 31 de marzo, el municipio habilita el nuevo sistema de estacionamiento medido en la capital provincial.

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Como se dijo, una de las grandes novedades (hay otras también importantes como las franquicias y la posibilidad de establecer subzonas) es la posibilidad de cargar saldo desde una billetera virtual, lo que facilita la usabilidad de la plataforma para los conductores santafesinos.

Cabe aclarar que los puntos fijos de recargar seguirán funcionando, pero la nueva app (ya disponible para instalar tanto en Android como en iOS) tiene la capacidad de vincularse con Plus Pagos y Mercado Pago, dos billeteras virtuales de gran uso en la región.

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Paso a paso, cómo ingresar dinero

Una vez instalado en los teléfonos (mirá cómo descargar la app), en la pantalla principal el usuario se topará con cuestiones básicas. La “E” para iniciar un estacionamiento y la cantidad de dinero disponible para tal fin. También, el botón “Cargar saldo”.

El usuario deberá indicar el monto a acreditar.El usuario deberá indicar el monto a acreditar.

Al tocar esa opción, se desplegará un menú similar a otras plataformas donde el conductor deberá indicar el monto a acreditar en el nuevo SEOM. Una vez elegido el valor, cuyo mínimo es $1.000 y su máximo $50.000, el usuario podrá elegir el medio de pago digital.

Una vez elegido el monto a cargar, se podrá elegir la billetera virtual.Una vez elegido el monto a cargar, se podrá elegir la billetera virtual.

Luego de presionar continuar, la app del SEOM se vincula con la billetera virtual elegida, que se abre para confirmar la transacción. Desde el municipio, aclararon que este paso puede demorar unos minutos. Luego, aparecerá el nuevo saldo acreditado en la pantalla principal de la app del estacionamiento.

Tarifas

Como contó El Litoral, con la implementación del nuevo SEOM se actualizan las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe. Así las cosas, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500, la tercera y las siguientes $1.650.

Por caso, una estadía de dos horas desde el lunes 6 de abril pasará a costar $2.500; mientras que aparcar el auto dentro de la zona SEOM por cuatro horas valdrá $5.800.

Comienza a funcionar el lunesLos carteles con los nuevos QR.

QR en la calle

En simultáneo, el sistema también estipula un uso sin logueo ni app. En la señalética vial que anuncia el estacionamiento medido, el conductor encontrará un código QR. Al escanearlo (o ingresar en la URL escrita) va a tener la opción de pagar sin descargar la app, pero también el acceso directo para descarga de la misma.

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