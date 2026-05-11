Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes sobre la Ruta 280S, en el acceso a la localidad de Colonia Aldao, antes de la curva de ingreso al pueblo.
Choque en Ruta 280S: una persona murió tras colisionar contra un tractor con acoplado
El siniestro ocurrió en la mañana de este lunes en el ingreso a Colonia Aldao. Como consecuencia del impacto, habría una víctima fatal.
Por causas que todavía se investigan, los vehículos involucrados fueron una camioneta Ford EcoSport blanca y un tractor que trasladaba un acoplado de grandes dimensiones.
Según las primeras informaciones, la EcoSport habría impactado contra una de las ruedas del otro vehículo.
El choque provocó importantísimos daños materiales, especialmente en la camioneta, y generó un importante movimiento de servicios de emergencia y fuerzas de seguridad en el sector.
De acuerdo a los datos preliminares, como consecuencia del siniestro, hay una víctima fatal, aunque hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre la identidad de la persona involucrada.
Mientras continúan las actuaciones en el lugar, solicitaron circular con extrema precaución por la zona.
en Google Noticias