Durante la madrugada

Triple choque con vuelco en la Autopista 25 de Mayo: al menos tres heridos

El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura de Parque Chacabuco, cuando una camioneta impactó contra un auto y terminó volcada, en una secuencia que también involucró a un micro. Tres personas recibieron asistencia en el lugar.