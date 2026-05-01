Un fuerte siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes en la Autopista 25 de Mayo, donde tres vehículos protagonizaron un choque que dejó como saldo tres personas heridas con distintas lesiones.
Triple choque con vuelco en la Autopista 25 de Mayo: al menos tres heridos
El siniestro ocurrió durante la madrugada a la altura de Parque Chacabuco, cuando una camioneta impactó contra un auto y terminó volcada, en una secuencia que también involucró a un micro. Tres personas recibieron asistencia en el lugar.
El hecho ocurrió a la altura de Parque Chacabuco, en sentido hacia Liniers, y generó complicaciones en el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción.
Cómo fue el accidente
De acuerdo a la información disponible, el siniestro involucró a una camioneta, un automóvil y un micro. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, la camioneta impactó contra un Renault Clío azul, tras lo cual volcó sobre la calzada.
Como consecuencia del impacto, el automóvil de menor porte habría sido arrastrado por el micro que circulaba en la misma traza. La secuencia provocó un escenario de gran tensión en plena autopista durante la madrugada.
Heridos y asistencia en el lugar
Tras el choque, al menos una persona que viajaba en la camioneta quedó atrapada y debió ser rescatada por los equipos de emergencia. Luego fue asistida por personal del SAME, aunque finalmente rechazó ser trasladada a un centro de salud.
Por su parte, una mujer de 29 años y un hombre de 38, que se desplazaban en el automóvil, recibieron atención médica en el lugar tras sufrir traumatismos leves. En tanto, los pasajeros del micro no requirieron asistencia.
Operativo de emergencia
En el lugar trabajaron distintos equipos para controlar la situación y asistir a los involucrados. Participaron efectivos de Seguridad Vial, personal de AUSA, Bomberos GER Caballito y agentes de la Policía de la División Autopistas.
El despliegue permitió ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.