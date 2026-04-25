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Un motociclista chocó contra una tranquera de hierro y murió

Ocurrió en un camino rural de la localidad del norte del departamento La Capital. Cuando llegó la policía, el vehículo todavía estaba encendido, junto a la víctima.

El hombre estaba muerto cuando lo halló la policía. Foto: ilustrativaEl hombre estaba muerto cuando lo halló la policía. Foto: ilustrativa
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Un hombre perdió la vida en un camino rural de la localidad de Gobernador Candioti, en el extremo norte del departamento La Capital, luego de que la moto que manejaba impactara contra una pesada tranquera de hierro.

El incidente sucedió entre la noche del viernes y los primeros minutos de este sábado, “bajando desde la iglesia hacia la costa”, señalaron fuentes policiales.

Hallazgo

El cadáver del motociclista fue hallado por personal de la Unidad Regional I que pasaba por el lugar.

A su lado, el rodado todavía estaba encendido.

Una ambulancia llegó a la escena poco después y un médico constató el deceso del hombre.

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