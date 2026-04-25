Un hombre perdió la vida en un camino rural de la localidad de Gobernador Candioti, en el extremo norte del departamento La Capital, luego de que la moto que manejaba impactara contra una pesada tranquera de hierro.
Candioti
Un motociclista chocó contra una tranquera de hierro y murió
Ocurrió en un camino rural de la localidad del norte del departamento La Capital. Cuando llegó la policía, el vehículo todavía estaba encendido, junto a la víctima.
El hombre estaba muerto cuando lo halló la policía. Foto: ilustrativa
El incidente sucedió entre la noche del viernes y los primeros minutos de este sábado, “bajando desde la iglesia hacia la costa”, señalaron fuentes policiales.
Hallazgo
El cadáver del motociclista fue hallado por personal de la Unidad Regional I que pasaba por el lugar.
A su lado, el rodado todavía estaba encendido.
Una ambulancia llegó a la escena poco después y un médico constató el deceso del hombre.
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