Quedó en prisión preventiva un hombre de 21 años al que se investiga como autor del homicidio de Oscar Ramón Gutiérrez, cometido el año pasado en la ciudad de Santa Fe.
Prisión para el hombre que era buscado por un homicidio en barrio San Agustín I
Tiene 21 años y le atribuyeron haber asesinado a puñaladas a Oscar Ramón Gutiérrez en marzo de 2025 en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Cuando lo detuvieron tenía 2 armas de fuego.
La cautelar privativa de la libertad fue solicitada por el fiscal Gonzalo Iglesias e impuesta por el juez Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El hombre que quedó en preventiva, de iniciales E.N.E., es investigado como autor de los delitos de “homicidio simple”, “tenencia indebida de arma de fuego de guerra” y “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.
A puñaladas
Iglesias indicó que “el domingo 23 de marzo del año pasado alrededor de las 20, el condenado atacó a Gutiérrez luego de una discusión”, y precisó que “el delito fue cometido en la vía pública en el barrio San Agustín I”.
El fiscal afirmó que “el imputado usó un arma blanca para quitarle la vida a la víctima”. En tal sentido, señaló que “Gutiérrez sufrió heridas en el tórax y, horas después del hecho, falleció en el hospital Iturraspe a causa de la agresión”.
La investigación
El funcionario del MPA refirió que “la investigación penal se inició a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911 realizado por vecinos que fueron testigos de lo sucedido”. Al respecto, aclaró que “cuando llegaron agentes policiales al lugar, el atacante ya no estaba allí”.
“Desde que cometió el homicidio, el imputado estuvo prófugo”, señaló Iglesias y puntualizó que “se hicieron diversas diligencias para identificar y ubicar al autor, entre ellas, quince allanamientos en distintos lugares de la ciudad, incluido un procedimiento en una zona de islas del río Salado”.
La detención
El fiscal destacó que “el lunes de la semana pasada el hombre investigado fue localizado y detenido. Fue en el marco de un allanamiento que se concretó en una vivienda de Sauce Viejo (departamento La Capital)”.
Además, el fiscal planteó que “en el marco del operativo policial, al hombre investigado se le secuestraron dos armas de fuego”. Especificó que “se trataba de un revólver calibre 38 y un pistolón de caza calibre 32”, y detalló que “de acuerdo con las pericias realizadas, ambos eran aptos para efectuar disparos”.