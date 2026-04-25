Prófugo durante un año

Prisión para el hombre que era buscado por un homicidio en barrio San Agustín I

Tiene 21 años y le atribuyeron haber asesinado a puñaladas a Oscar Ramón Gutiérrez en marzo de 2025 en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Cuando lo detuvieron tenía 2 armas de fuego.