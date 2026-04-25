Profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias fueron víctimas de un robo mientras asistían una emergencia en Mar del Plata. El hecho ocurrió durante una intervención por un cuadro crítico, lo que generó preocupación por la pérdida de elementos fundamentales para la atención médica.
Mar del Plata: asistían a un paciente crítico y les robaron instrumental médico
El hecho ocurrió durante una intervención de urgencia, cuando un equipo sanitario sufrió la sustracción de elementos esenciales mientras trabajaba para salvar una vida.
Robo en plena urgencia
El episodio se registró el jueves por la noche en la calle 224, entre Gaboto y Solís, cuando el equipo acudió a un llamado de código rojo para asistir a una persona que había sufrido un accidente cerebrovascular. Mientras los profesionales trabajaban para estabilizar al paciente, desconocidos sustrajeron un bolso con instrumental clave desde la ambulancia.
Debido a la gravedad del cuadro, el personal no solicitó apoyo policial inmediato, ya que la prioridad era sostener la atención médica. Según indicaron, cualquier demora podía poner en riesgo la vida del paciente.
Elementos sustraídos
Al finalizar la intervención, los médicos detectaron la falta de un bolso azul conocido como “de vía aérea”, utilizado en situaciones críticas como ACV o paros cardiorrespiratorios. Este equipo contiene herramientas esenciales para garantizar la respiración del paciente en momentos de urgencia.
Además, denunciaron la sustracción de medicamentos e insumos de alto costo, entre ellos una cánula de mayo, empleada para la intubación de personas inconscientes. Aunque se trata de materiales fundamentales para la atención, remarcaron que no tienen valor de reventa en el mercado.
Tras el hecho, tanto el personal como las autoridades apelaron a la colaboración de los vecinos para intentar recuperar el material robado. Solicitaron que, ante cualquier información o hallazgo de un bolso con estas características, se dé aviso inmediato al 911.