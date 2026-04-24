Cuatro personas fueron arrestadas durante la mañana de este jueves en Rafaela (ciudad cabecera del departamento santafesino Castellanos) y Ataliva, en el marco de una investigación surgida a raíz de un violento asalto ocurrido el martes en esta última localidad.
Detuvieron a cuatro personas por un violento asalto en Ataliva
El robo ocurrió el pasado martes y las víctimas fueron dos mujeres que sufrieron agresiones y amenazas. La Policía de Investigaciones logró dar con uno de los presuntos autores y otros tres sujetos que tenían en su poder elementos sustraídos.
El procedimiento fue diagramado y ejecutado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de equipos tácticos de fuerzas de irrupción de la policía provincial, luego de distintas tareas de inteligencia.
Inteligencia
El hecho sucedió el pasado 21 de abril, cuando tres personas armadas ingresaron a una vivienda, donde agredieron y amenazaron a dos mujeres, a las que les sustrajeron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
A partir de las medidas investigativas realizadas por personal del Departamento Operativo Región 5 – Distrito Sunchales de la PDI (que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo) se logró identificar a uno de los presuntos autores y establecer posibles domicilios vinculados a la causa.
En ese marco, se realizaron procedimientos que permitieron la identificación de personas que se desplazaban en vehículos presuntamente vinculados al hecho.
Atrapados
Primero cayó un hombre que habría participado del asalto. Fue sorprendido por los uniformados cuando caminaba en la vía pública.
Posteriormente, se concretaron allanamientos en distintos domicilios de las ciudades de Ataliva y Rafaela, donde además se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una campera, cartuchos de escopeta, una motocicleta y otros elementos vinculados a la investigación.
En esas viviendas fueron arrestados tres individuos por el delito de encubrimiento y se incautaron los rodados que utilizaban.
Los detenidos (cuyas iniciales son J. M. P., C. D., M. M. y J. A. A.) fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia y el Ministerio Público de la Acusación.