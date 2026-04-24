Una investigación por presuntas maniobras de juego clandestino en la región sumó este viernes un capítulo de alto impacto: un influencer con fuerte presencia en redes sociales fue detenido durante un procedimiento realizado en el country El Paso, en la zona norte de Santo Tomé.
Detuvieron a un influencer en un country de SantoTomé por una causa de juego clandestino
El procedimiento se realizó en el country El Paso y es continuidad de una investigación previa. La causa apunta a una presunta estructura de juego clandestino en la región.
La investigación se inició tras la denuncia realizada por un representante de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, quien advirtió sobre la difusión en redes sociales de enlaces a plataformas de apuestas no autorizadas.
Según se informó, dichas publicaciones estarían asociadas a un perfil de Instagram desde el cual se promocionaban beneficios para acceder a un casino online ilegal, de fácil acceso incluso para menores de edad.
Publicaciones en Instagram
Según consta en la denuncia, dichas publicaciones se realizaban desde un perfil de Instagram atribuido a A. E. T., donde se difundía un enlace promocional con la leyenda “50% de BONII”. Al acceder al mismo, se redirigía a otro perfil denominado “casino.luckybet”, en el cual figuraba un enlace hacia un sitio web no autorizado por la Caja de Asistencia Social.
De las averiguaciones del caso, se determinó que el sitio en cuestión resultaría de fácil acceso, incluso para menores de edad, permitiendo la participación en juegos, apuestas y sorteos en presunta violación a la normativa vigente.
Detenido
Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Roberto Olcese, y con intervención del juez Dr. Sergio Ariel Carraro, efectivos de PDI allanaron un domicilio ubicado en el country “El Paso”, donde detuvieron al presunto responsables del delito, un joven de 25 años, y secuestraron elementos de interés para la causa que se investiga.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, quienes irrumpieron en una vivienda ya conocida en el expediente. No se trataba de un lugar nuevo para los investigadores: el mismo domicilio había sido allanado meses atrás, cuando comenzaron a seguir el rastro de sorteos sospechados de no contar con respaldo legal.
Un domicilio bajo la lupa
El antecedente más cercano se remonta a diciembre del año pasado. En aquel momento, una denuncia encendió las alarmas sobre la posible realización de rifas y sorteos a través de redes sociales sin autorización oficial.
La intervención permitió entonces reunir una serie de elementos considerados relevantes: desde dispositivos electrónicos hasta dinero en efectivo y objetos de valor. Entre lo incautado figuraban teléfonos celulares, una computadora, alhajas, dólares, pesos y documentación vinculada a sorteos.
También se había secuestrado un lujoso automóvil importado que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido ofrecido como premio. Todo ese material quedó bajo custodia judicial y pasó a integrar el cuerpo probatorio de la causa.
Sospechas de una operatoria sostenida
La causa se encuadra en la figura del artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la explotación u organización de juegos de azar ilegales. En paralelo, los investigadores no descartan que detrás de los sorteos difundidos en redes exista un esquema más amplio y sostenido en el tiempo.
El fiscal Roberto Olcese, del Ministerio Público de la Acusación, fue notificado de las novedades y dispuso que todos los elementos secuestrados permanezcan bajo estricta custodia mientras se profundiza la pesquisa.
Por estas horas, el foco está puesto en reconstruir el circuito económico de la actividad y determinar si hay otras personas involucradas en la operatoria.