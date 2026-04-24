Un procedimiento policial realizado durante la madrugada del viernes en jurisdicción de Sauce Viejo terminó con tres jóvenes aprehendidos y el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes. El operativo se inició a partir de un aviso al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un masculino armado en la vía pública.
Aprehenden a tres jóvenes con marihuana y un revólver en Sauce Viejo
El procedimiento se realizó en Ruta 11 y San Martín tras un aviso por un hombre armado. La policía secuestró un revólver y una sustancia compatible con cannabis sativa.
Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 00:30 en la intersección de Ruta 11 y calle San Martín. Hasta allí se dirigieron agentes del Comando Radioeléctrico, quienes identificaron a tres individuos: dos de 23 años y el restanto de 22.
Conducta sospechosa
Durante el chequeo preventivo sobre los sospechosos no se hallaron elementos de interés. Sin embargo, los uniformados advirtieron una actitud esquiva en uno de ellos, quien intentó dirigirse hacia un automóvil Volkswagen Voyage estacionado en el lugar. Esa maniobra despertó sospechas y motivó una requisa más exhaustiva.
Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron en la guantera un revólver calibre 32 corto, sin municiones. Junto al arma, había dos frascos y una bolsa que contenían envoltorios con una sustancia vegetal de color verdoso, compatible en apariencia y olor con cannabis.
Traslado a sede policial
Ante esta situación, se dio intervención a personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo del procedimiento técnico. Mediante la aplicación de reactivos específicos, se confirmó que la sustancia correspondía a marihuana, con un peso total de 46,4 gramos.
Los tres jóvenes fueron aprehendidos en el lugar y quedaron a disposición de la fiscalía en turno. En tanto, se procedió al secuestro del arma de fuego, la droga y el vehículo en el que se hallaban los elementos.
La causa fue caratulada como tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Las actuaciones se extendieron hasta primeras horas de la mañana.