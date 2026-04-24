Hurto con inhibidores

Condenaron a un cordobés que le abrió la camioneta a una funcionaria del ministerio de Educación de Santa Fe

Fue detenido a fines del año pasado, en bulevar Gálvez y Alvear junto a dos cómplices, los cuales también fueron sentenciados con anterioridad bajo la modalidad de juicio abreviado. Cometieron dos hechos en el microcentro.