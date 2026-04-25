Santa Fe

Secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas en celdas de la cárcel de Las Flores

El operativo sorpresa se realizó el viernes y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de la provincia. Las autoridades del organismo dieron aviso a la fiscalía y pasaron informes a la División de Asuntos Internos para averiguar cómo ingresaron estos elementos a las celdas.