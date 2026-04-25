El personal del Servicio Penitenciario de la provincia realizó un operativo sorpresa en el Pabellón 3 del Complejo Unidad Penal 2 “Las Flores”, en la ciudad de Santa Fe. El procedimiento se realizó este viernes de mañana y permitió detectar elementos ocultos en celdas y sectores comunes.
Secuestraron celulares, armas blancas y sustancias prohibidas en celdas de la cárcel de Las Flores
El operativo sorpresa se realizó el viernes y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario de la provincia. Las autoridades del organismo dieron aviso a la fiscalía y pasaron informes a la División de Asuntos Internos para averiguar cómo ingresaron estos elementos a las celdas.
Estos procedimientos se implementan de manera aleatoria y periódica en las cárceles provinciales con el fin de fortalecer los controles y detectar acciones irregulares.
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que “los controles que se realizan son de varios tipos para mejorar su efectividad. Están los guardias, los escáneres, las requisas comunes a visitas o presos y este tipo de requisa, que son al azar en todas las cárceles del sistema penitenciario”.
Irrupciones
Los controles repentinos se realizaron entre las 8.27 y las 12.15, con cobertura de seguridad del grupo GORO. Como resultado del procedimiento, se detectaron diversos elementos prohibidos ocultos en celdas y sectores del pabellón.
Durante la requisa se secuestraron un total de 13 elementos punzantes de fabricación casera, hallados principalmente en el interior de colchones y en cavidades del piso de distintas celdas. Asimismo, se incautaron tres teléfonos celulares: uno dentro de una celda y dos en el sector denominado “patio ciego”.
En una de las celdas inspeccionadas se encontraron, además, cuatro envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta fraccionada en un total de 79 gramos. Estos elementos se hallaban ocultos en un orificio del piso, sin poder determinar su pertenencia.
Orden
“Inmediatamente se dio aviso a la Fiscalía y se decidió la participación de Asuntos Internos para esclarecer cómo ingresaron los elementos y sustancias prohibidas”, señaló Masneri, quien insistió en que “este tipo de operativos forman parte de las acciones periódicas destinadas a garantizar el orden, la seguridad y el control dentro de los establecimientos penitenciarios”.