Santo Tomé

Detuvieron a una joven porque su Pitbull atacó a una pareja y a su perrito

La muchacha está acusada de lesiones culposas por mordedura de perro. Todo ocurrió en inmediaciones del cruce de calles 4 de Enero y Almirante Brown. Las víctimas son un hombre de 43 años y una mujer de 38, y la mascota de ambos.