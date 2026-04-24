Una patrulla del Comando Radioeléctrico debió intervenir cerca del mediodía de este viernes en las calles de Santo Tomé, donde dos personas fueron atacadas por un perro.
Detuvieron a una joven porque su Pitbull atacó a una pareja y a su perrito
La muchacha está acusada de lesiones culposas por mordedura de perro. Todo ocurrió en inmediaciones del cruce de calles 4 de Enero y Almirante Brown. Las víctimas son un hombre de 43 años y una mujer de 38, y la mascota de ambos.
El incidente se registró en la esquina que forman las calles 4 de Enero y Almirante Brown. Fue reportado por una de las víctimas, que llamó a la Central de Emergencias 911 para pedir auxilio.
Según trascendió, un hombre de 43 año y su pareja de 38 años ingresaban a su hogar junto a su perrito cuando imprevistamente fueron atacados por un Pitbull, que se abalanzó sobre su mascota.
Las personas intercedieron para detener al feroz animal, que les provocó lesiones de consideración a ambas.
Auxilio
Los heridos fueron asistidos por un equipo sanitario de emergencias de la provincia 107. Luego de algunas curaciones, la mujer tuvo que ser trasladada al Samco local.
Cuando los uniformados pudieron ubicar a la dueña del Pitbull, la aprehendieron y la trasladaron a sede policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación, por lesiones culposas por mordedura de can.