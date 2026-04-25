El 12 de junio del año pasado, una persona fue baleada en las calles del distrito costero de Alto Verde, en la zona este de la ciudad de Santa Fe, y el ataque no fue fatal por la fortuna y la labor de los médicos. Este viernes, cerca de la medianoche, la policía atrapó a uno de los presuntos autores del ataque.
Detuvieron en un control preventivo a un joven prófugo por un grave hecho
El procedimiento fue realizado por la Policía de Acción Táctica en las calles de Alto Verde. El episodio investigado es un homicidio en grado de tentativa ocurrido el año pasado.
El arresto fue realizado por personal de la Policía de Acción Táctica que realizaba tareas preventivas en inmediaciones de la Manzana 10, en el Paraje La Boca.
Sorprendido
Según pudo saberse, los uniformados patrullaban el lugar cuando vieron a un sujeto que se comportaba de manera sospechosa, por lo que decidieron requisarlo.
Este joven, de 27 años, no tenía ningún elemento peligroso en su poder, pero igualmente los agentes decidieron chequear su identidad.
Fue así que se percataron de que se trataba de M. A. J., quien tenía pedido de captura que había sido solicitado por el fiscal Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.
Partícipe
El funcionario investiga el suceso de mediados del año pasado, cuya víctima tiene la misma edad que el ahora aprehendido.
Aparentemente, M.A.J. es uno de los individuos que fue mencionado por la víctima, cuando fue consultada en el Hospital José María Cullen.
Trascendió que en las próximas horas, este joven sería imputado como partícipe necesario de homicidio calificado en grado de tentativa.