Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes en el norte de la ciudad de Santa Fe dejó como saldo a un automovilista fallecido.
Trágico choque contra una columna en Facundo Zuviría y Gorriti
Un hombre de 43 año perdió su vida tras impactar su automóvil contra un poste durante la madrugada. Trabajaron policías, médicos y bomberos. El fatal suceso ocurrió cerca de la 1,30 de este viernes.
El hecho se registró alrededor de la 1.34 en la intersección de avenida Facundo Zuviría y calle Gorriti, jurisdicción de la Unidad Regional I. Por causas que son materia de investigación, el conductor de un Renault Clío perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una columna de hormigón del alumbrado público ubicada en el cantero central.
Atrapado dentro del coche
Las primeras comunicaciones ingresadas a la central de emergencias daban cuenta de un siniestro vial de importantes proporciones, con una persona atrapada e inconsciente dentro del habitáculo. De inmediato se solicitó la presencia de efectivos policiales y una unidad sanitaria del SIES 107.
Al arribar al lugar, los uniformados constataron la gravedad del cuadro. Fuentes policiales indicaron que el conductor presentaba gravísimas lesiones en la zona del cráneo y que, aparentemente, se hallaba sin signos vitales.
El deceso fue confirmado oficialmente luego por los profesionales médicos intervinientes. La víctima fatal fue identificada como L.M.R., de 43 años.
Peritajes en el lugar
Poco después arribó personal del servicio de emergencias 107 junto con efectivos de la Agrupación Bomberos Zapadores, quienes trabajaron en la escena y aseguraron el sector debido a los daños ocasionados sobre la estructura de alumbrado.
Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial y de los peritos convocados al lugar, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias que derivaron en el impacto fatal.
La circulación vehicular en la zona permaneció parcialmente restringida mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.