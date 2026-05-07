Al límite de la muerte

Lo secuestraron por vender un auto con deuda al narco "Puchinga" Almirón

“Me vendió un auto que se debe todo”, dijo en una de las escuchas telefónicas el prófugo Víctor Esteban Almirón. Este jueves la justicia dictó la prisión preventiva para su mujer y varios miembros de la banda que opera en el norte de la ciudad de Santa Fe.