Un violento accidente de tránsito ocurrió este sábado, durante la gélida madrugada, en jurisdicción de Recreo, ciudad del departamento santafesino La Capital.
Un motociclista sufrió graves lesiones luego de chocar con un peatón en Recreo
Todo ocurrió este sábado, en horas de la madrugada, sobre la ruta nacional 11. El herido fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde se le iban a practicar los estudios de rigor para determinar los pasos a seguir.
Sobre la ruta nacional 11, entre las calles Roca y Chubut, colisionaron -por causas que se investigan- una moto Yamaha YBR de 150 centímetros cúbicos y un peatón.
El conductor de la moto fue quien llevó la peor parte. Se trata de un hombre de 54 años que sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza y quedó inconsciente en el lugar.
Una ambulancia del servicio público provincial de emergencias 107 trasladó a la víctima hasta el Hospital Iturraspe, donde quedó internado en estado delicacdo.
Peritajes
Minutos después, debido a la gravedad del cuadro, esta persona fue derivada al Hospital José María Cullen.
El otro involucrado en el incidente, de 38 años, también fue hospitalizado, aunque sus lesiones serían de menor consideración.
Personal policial local intervino para brindar seguridad en el lugar y convocó a los peritos de la Policía de Investiaciones (PDI), que arribaron a la escena poco después para realizar las medidas correspondientes.