Un episodio fuera de lo común sacudió este fin de semana al Aeropuerto Internacional Rosario luego de que una pareja fuera demorada tras protagonizar una situación de contenido sexual dentro de un vuelo internacional de Copa Airlines.
Rosario: investigan a una pareja por un episodio sexual en un vuelo internacional
El incidente ocurrió durante un vuelo internacional procedente de Panamá que aterrizó en Rosario. La tripulación denunció a una pareja por conducta inapropiada y dio intervención a la Justicia santafesina
El hecho ocurrió durante un servicio aéreo que había partido desde Panamá y aterrizó en la ciudad de Rosario durante la madrugada del sábado. Según trascendió, la tripulación detectó a los pasajeros en una situación considerada inapropiada para el contexto del vuelo.
Los involucrados son un hombre de 55 años y una mujer de 60, quienes se encontraban ubicados en una de las filas de la aeronave y fueron hallados semidesnudos por personal de cabina.
La situación generó malestar entre miembros de la tripulación y derivó en un reporte formal elevado por la jefa de cabina a los responsables de la compañía aérea.
Intervención judicial y actuación policial
Tras el aterrizaje del avión, se activó el protocolo previsto para este tipo de incidentes a bordo y se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Las autoridades dispusieron que ambos pasajeros fueran trasladados para realizar tareas de identificación y avanzar con las diligencias correspondientes.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la aerolínea evaluaba impulsar una denuncia vinculada a exhibicionismo y conducta inapropiada durante el vuelo. Además de la identificación formal, se realizaron registros fotográficos y actuaciones de rutina para documentar lo sucedido dentro de la aeronave.
El caso quedó ahora bajo análisis de la Justicia santafesina, que deberá determinar si existió algún tipo de infracción contravencional o delito.
Qué establece la normativa aeronáutica
Aunque el Código Aeronáutico argentino no contempla específicamente situaciones de índole sexual dentro de un avión, sí establece obligaciones relacionadas con el comportamiento de los pasajeros durante el vuelo.
Las regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) contemplan sanciones frente a conductas que alteren el orden, afecten la seguridad o interfieran con el normal desarrollo de la operación aérea.
En esos casos, el comandante de la aeronave tiene facultades para intervenir y adoptar medidas destinadas a preservar la seguridad y la disciplina dentro del vuelo. Además, las compañías aéreas pueden aplicar restricciones futuras a pasajeros involucrados en episodios considerados graves o inapropiados.
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