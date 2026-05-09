#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Esperanza

La PDI detuvo a un hombre acusado de abuso sexual

El sospechoso tiene 29 años y era requerido por la Justicia por una denuncia radicada esta semana. También fue secuestrado un automóvil que sería de interés para la causa.

El operativo estuvo a cargo de personal de Trata de Personas de la PDI. Foto: El LitoralEl operativo estuvo a cargo de personal de Trata de Personas de la PDI. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género - Región I, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Esperanza (cabecera del departamento santafesino Las Colonias), en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

La medida judicial, que terminó con el arresto del sospechoso, fue ordenada por el juez Nicolás Falkember y supervisada por el fiscal Dr. Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Bolivia al 100 de la ciudad mencionada.

Allí, personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, con colaboración del Grupo de Acción Táctica (GAT), detuvo a un hombre identificado como S. R. S. Z. de 29 años, quien era requerido por la justicia por la causa en cuestión, denunciada el pasado 4 de mayo.

Auto y rifle

Durante el operativo, los efectivos también secuestraron un automóvil, presuntamente vinculado a la investigación.

Asimismo, y tras consulta con la fiscalía interviniente, se procedió a la incautación de un rifle de aire comprimido calibre 4,5.

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI, donde quedó a disposición de la Justicia.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Violencia de Género
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro