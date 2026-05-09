La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Trata de Personas y Violencia de Género - Región I, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Esperanza (cabecera del departamento santafesino Las Colonias), en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal y amenazas.
La PDI detuvo a un hombre acusado de abuso sexual
El sospechoso tiene 29 años y era requerido por la Justicia por una denuncia radicada esta semana. También fue secuestrado un automóvil que sería de interés para la causa.
La medida judicial, que terminó con el arresto del sospechoso, fue ordenada por el juez Nicolás Falkember y supervisada por el fiscal Dr. Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación.
El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Bolivia al 100 de la ciudad mencionada.
Allí, personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar, con colaboración del Grupo de Acción Táctica (GAT), detuvo a un hombre identificado como S. R. S. Z. de 29 años, quien era requerido por la justicia por la causa en cuestión, denunciada el pasado 4 de mayo.
Auto y rifle
Durante el operativo, los efectivos también secuestraron un automóvil, presuntamente vinculado a la investigación.
Asimismo, y tras consulta con la fiscalía interviniente, se procedió a la incautación de un rifle de aire comprimido calibre 4,5.
El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI, donde quedó a disposición de la Justicia.