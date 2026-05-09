Una fiesta que no contaba con las autorizaciones municipales correspondientes fue desbaratada durante los primeros minutos de este sábado en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe
Desarticularon una fiesta clandestina en la zona norte de la ciudad
La policía acompañó el trabajo de inspectores municipales, que clausuraron el evento. La mujer organizadora fue notificada de la infracción y apagó inmediatamente los equipos de sonido.
Los participantes de la fiesta debieron retirarse del lugar. Foto: El Litoral
El operativo tuvo lugar en inmediaciones de donde la extensa avenida Aristóbulo del Valle es “cortada” por la calle Chubut, en jurisdicción de la Comisaría 27ª.
Inspectores y policías se presentaron en el predio y dialogaron con la organizadora, una mujer de 48 años, que inmediatamente entendió la situación y apagó los equipos de sonido.
Además, le indicó a todos los participantes del evento que abandonaran las instalaciones.
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