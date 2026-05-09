Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por robos y abigeato en Suardi

La cautelar fue dispuesta a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El imputado tiene 28 años y sus iniciales son AVR. Se le atribuyó haber robado prendas de vestir en un local comercial y haber hurtado un animal en la escuela Sarmiento.