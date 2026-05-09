Quedó en prisión preventiva un hombre de 28 años, cuyas iniciales son AVR, que es investigado por delitos contra la propiedad cometidos en Suardi (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó con un plazo de 90 días la jueza Cecilia Álamo, en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
Prisión preventiva para un hombre investigado por robos y abigeato en Suardi
La cautelar fue dispuesta a partir de un requerimiento del fiscal Emiliano Odriozola en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El imputado tiene 28 años y sus iniciales son AVR. Se le atribuyó haber robado prendas de vestir en un local comercial y haber hurtado un animal en la escuela Sarmiento.
El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y es quien solicitó la privación cautelar de la libertad.
Por otro lado, el funcionario del MPA señaló que “en el marco del mismo legajo penal, está imputado otro hombre como coautor del hurto de un animal”, y aclaró que “de acuerdo con lo dispuesto, transitará el proceso judicial con medidas alternativas a la prisión preventiva”. Tiene 29 años y sus iniciales son PCM.
Hechos ilícitos
Odriozola indicó que “el domingo 19 de abril alrededor de las 2:30 de la madrugada, el hombre que quedó en preventiva rompió la puerta de un local comercial ubicado en calle Belgrano al 200 y entró a robar”. Al respecto, puntualizó que “se llevó remeras, buzos y otras prendas de vestir que estaban a la venta”.
Asimismo, el fiscal relató que “durante los primeros minutos del viernes siguiente, el imputado trepó un alambrado perimetral de 1,80 metros de altura y accedió al predio de la escuela Sarmiento”.
Detalló que “luego se dirigió al sector de granja educativa y se apoderó ilegítimamente de una chiva que luego faenó”, y especificó que “durante el hurto, el investigado de iniciales PCM aguardó en el exterior del establecimiento para vigilar el entorno”.
En tanto, Odriozola destacó que “cuando el hombre de 28 años fue detenido, se le secuestró carne del animal sustraído”.
Riesgos procesales
Odriozola manifestó que “la jueza consideró que, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso penal, los hechos endilgados están lo suficientemente acreditados con las pruebas que presentamos desde la Fiscalía”.
“En relación al imputado de 28 años, la magistrada consideró que en función de la atribución delictiva y de antecedentes de transgresión de medidas no privativas de la libertad, la pena en expectativa para él es de ejecución efectiva”, precisó el fiscal. “Además, la preventiva era necesaria porque había riesgos procesales”, sostuvo Odriozola.
Ambos imputados son investigados como coautores de hurto calificado (por escalamiento). Por su parte, al hombre de iniciales AVR además se le endilgó la autoría de robo.