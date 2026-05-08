Personal del Departamento Operativo Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a F. S., alias “Calefón”, de 24 años, acusado de robar herramientas de una obra en construcción en el Predio Ferrocarril de San Justo.
Cayó “Calefón” por robar en una obra del ferrocarril en San Justo
El joven delincuente fue arrestado por la Policía de Investigaciones. El delito fue perpetrado a principios de este año.
La detención se concretó en la vía pública, sobre calle San Roque al 2300.
La investigación se inició por un hecho ocurrido entre el 27 de febrero y el 2 de marzo pasado en la obra ubicada en calle Alem al 2200 donde, según la denuncia, desconocidos forzaron la puerta lateral izquierda de un depósito y sustrajeron un rotomartillo, un balde, una masa, un corta fierro, una espátula y dos cucharas.
La investigación de la PDI permitió reconstruir lo ocurrido y, el 1º de marzo, efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a F. S. circulando en bicicleta por la zona con una bolsa y una caja, pero al ser interceptado por personal del Comando Radioeléctrico de la UR XVI no tenía los elementos encima.
Antecedente
Luego se comprobó, a través de cámaras, que había descartado el botín en una cuneta.
Posteriormente, y ante el pedido de la fiscal interviniente, Dra. Daniela Montegrosso, efectivos de PDI detuvieron al implicado que no se había presentado a ninguna de las citaciones judiciales.
El detenido, que también figura como imputado en otra causa por hurto de una bicicleta, tramitada en la Comisaría 2ª UR XVI, fue trasladado a la Celaduría de la UR XVI, a disposición de la justicia competente.