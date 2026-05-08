La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Publico Fiscal (MPF) formalizó este viernes en los Tribunales de Rosario la imputación a ocho personas vinculados a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.
Imputaron a miembros de una organización criminal tras el aterrizaje de la avioneta con droga en Vera
Ocho personas fueron imputadas por tráfico de cocaína tras el aterrizaje de una avioneta en Vera, revelando vínculos con Sebastián Marset y redes criminales en Sudamérica.
La captura de la avioneta y el operativo en Vera
Les atribuyó ingresar ilegalmente al país 442 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una avioneta procedente de Bolivia, interceptada el martes por la Policía Federal Argentina luego de aterrizar en una pista clandestina en la zona rural de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. Se dictó la prisión preventiva por el plazo de 180 días a cinco imputados, y de 60 días para el resto.
En una audiencia presidida por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, los fiscales Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, y Matías Scilabra, a cargo de esa procuración Región NEA, formalizaron la investigación respecto de las ocho personas detenidas el martes en Vera.
Se les imputó la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte, agravado por la intervención organizada de tres o más personas.
Se trata de dos hombres de nacionalidad boliviana identificados como Henry V. e Isaac Daniel S.H. (piloto y copiloto de la aeronave, respectivamente); y los ciudadanos argentinos Alexis E., Jorge D., Francis R., Darien Y., Mario S. y Fernando S. (los dos últimos padre e hijo, respectivamente), oriundos de Vera.
Ante la gravedad de los hechos, el juez dio por formalizada la imputación en los términos y bajo la calificación legal provisoria conforme la evidencia expuesta y la teoría del caso expresada por la Fiscalía.
Además, declaró la legalidad de las detenciones y dispuso la prisión preventiva por 180 días para Henry V. e Isaac Daniel S.H., Alexis E., Jorge D., Francis R. Y de 60 días para Darien Y., Mario S. (modalidad domiciliaria por razones de salud) y Fernando S.
Nexos con narcotraficantes y actividades en la región
Precisamente, y al dar por acreditados los requisitos para el pedio de las medidas cautelares, el fiscal Iglesias advirtió sobre la dimensión de la organización. “Los imputados forman parte de un nodo narcocriminal muy poderoso, vinculado al narcotraficante Sebastían Marset, con actividades en Bolivia, Colombia, y vinculado al crimen de un legislador paraguayo”, graficó.
El juez autorizó además al MPF para realizar las pericias a los dispositivos telefónicos incautados a los involucrados, y la destrucción del material estupefaciente previo extracción de muestras para realizar eventuales pericias.